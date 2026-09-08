Dunkin’ celebra el otoño regalando su Latte de Calabaza: cómo obtener el tuyo gratis

Dunkin’ celebra la llegada del otoño con una nueva campaña que tiene como centro la Pumpkin Spice, en una colaboración especial entre Rachel Dratch y las Spice Girls. Un lanzamiento que viene acompañado de un Latte Signature de Calabaza frío o caliente mediano gratis, únicamente durante el 8 de septiembre.

Los amantes de los sabores de otoño podrán disfrutar de esta oferta en un horario de 2:00 p. m. a 6:00 p. m.

Paso a paso para reclamar tu Latte Signature de Calabaza gratis en Dunkin’

Para facilitar el acceso a la promoción, Dunkin’ deja claros los términos para obtener gratis la bebida:

Haz una compra calificada: agrega a tu cuenta cualquier producto de la tienda. Ten en cuenta que los MUNCHKINS Donut Hole Treats individuales y los vasos de agua no aplican como compra válida. Añade tu bebida al pedido: pide tu Latte Signature de Calabaza mediano directamente en el mostrador o agrégalo a tu carrito si estás ordenando desde la aplicación móvil de Dunkin’. Ordena de manera presencial o por la app: recuerda que esta promoción es exclusiva para compras directas en sucursal o para llevar a través de la app oficial. No está disponible en plataformas de entrega a domicilio. Disfruta la promoción de forma individual: la oferta no es acumulable con otros cupones, promociones o descuentos activos, ni se realizarán reembolsos en efectivo.

La historia detrás del Pumpkin Spice

Rachel Dratch, Emma Bunton y Geri Halliwell-Horner se unen a Dunkin’ para celebrar la temporada de Pumpkin Spice con un toque de nostalgia musical. Crédito: Dunkin | Cortesía

La nueva campaña presenta una colaboración única entre Rachel Dratch y las Spice Girls, Emma Bunton y Geri Halliwell-Horner, reviviendo un personaje adorado que formaba parte de una historia musical.

El video promocional es una evocación al pasado musical, donde las tres celebran la historia del Pumpkin Spice, recordando su trayectoria y su afinidad por el sabor a calabaza.

En una conversación, Emma “Baby Spice” Bunton y Geri “Ginger Spice” Halliwell-Horner revelan un secreto del grupo: hubo una sexta integrante poco conocida pero devota, Pumpkin Spice, interpretada por la comediante y actriz Rachel Dratch.

Famosa desde hace años por su obsesión con la calabaza, Pumpkin Spice finalmente dejó atrás el estrellato pop para dedicarse a su verdadera pasión: los lattes. Rachel Dratch destaca el valor nostálgico del Pumpkin Spice, explicando su razón de ser y el compromiso detrás del regreso de este personaje.

Esta campaña tiene como fin promocionar un menú especial de otoño con bebidas y bocados de calabaza por tiempo limitado que lanzó Dunkin el 19 de agosto. En un esfuerzo por conectar con los consumidores, la marca invita a los usuarios de redes sociales a seguir la historia de Pumpkin Spice y estar atentos a las novedades de la campaña.

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