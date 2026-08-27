Dunkin’ prueba un latte inspirado en las clásicas galletas glaseadas

Dunkin’ está apostando por la nostalgia para presentar una nueva bebida de café. La cadena comenzó a probar un Frosted Animal Cookie Cloud Latte, una propuesta que combina espresso con sabor a galleta glaseada, espuma fría rosa y pequeños trozos de galleta.

La nueva bebida todavía no está disponible en todo Estados Unidos. Dunkin’ confirmó que el producto se encuentra en fase de prueba en cinco establecimientos de Rhode Island, por lo que su llegada a otros mercados dependerá de la respuesta de los consumidores y de los resultados que obtenga durante esta etapa.

La propuesta está inspirada en las tradicionales Frosted Animal Cookies, unas galletas de animales cubiertas con glaseado rosa y confeti que forman parte de los dulces asociados con la nostalgia entre los consumidores estadounidenses.

Así es el nuevo café de Dunkin’

El Frosted Animal Cookie Cloud Latte combina un espresso con sabor a galleta glaseada con leche y una espuma fría de color rosa que busca reproducir visualmente la apariencia característica del dulce.

La bebida también incorpora trozos de galleta rosa y confeti, elementos que refuerzan tanto su sabor como su presentación y que forman parte de la estrategia de Dunkin’ para crear productos capaces de generar una conexión emocional con los clientes.

La compañía explicó que decidió probar esta bebida porque busca mantenerse al tanto de las nuevas tendencias dentro de la cultura de las bebidas y de los sabores que pueden despertar interés entre los consumidores.

Por ahora, Dunkin’ no ha anunciado una fecha para llevar el producto a todos sus restaurantes, por lo que los clientes de otras ciudades tendrán que esperar para saber si la prueba se transforma en un lanzamiento nacional.

El nuevo latte ya genera reacciones en redes sociales

La bebida comenzó a llamar la atención en redes sociales antes de que Dunkin’ confirmara oficialmente todos sus detalles. La cuenta de Instagram Snackolater, especializada en novedades, lanzamientos y productos de comida rápida, compartió información sobre el nuevo café y provocó una respuesta entusiasta entre sus seguidores.

Varios usuarios expresaron su deseo de que Dunkin’ amplíe rápidamente la prueba y lleve el producto a más establecimientos. Algunos incluso señalaron que acudirían inmediatamente a comprarlo si estuviera disponible en sus ciudades.

La reacción en redes sociales puede convertirse en un factor importante para la cadena, especialmente porque Dunkin’ utiliza productos de edición limitada y combinaciones poco convencionales para generar conversación y atraer consumidores a sus restaurantes.

Dunkin’ acaba de lanzar su menú de otoño

La prueba del Frosted Animal Cookie Cloud Latte llega apenas unos días después de que Dunkin’ presentara su nuevo menú de otoño, que comenzó a ofrecerse el 19 de agosto.

La propuesta estacional incluye varios productos que regresan a los restaurantes, además de nuevas bebidas y alimentos que buscan ampliar la oferta durante una de las temporadas más importantes para las cadenas de café.

Entre los productos principales se encuentra el Pumpkin Spice Signature Latte, preparado con crema batida, un toque de caramelo y azúcar con canela.

Dunkin’ también incorporó el Pumpkin Cloud Dunkalatte, que combina espresso, leche con café, un remolino de calabaza, espuma fría dulce y azúcar con canela. La oferta de calabaza se completa con el Pumpkin Pie Coffee Chiller y el Pumpkin Patch Cloud Latte, elaborado con calabaza, vainilla, espresso y leche entera.

La calabaza no es la única protagonista

El menú de otoño también incluye opciones dirigidas a consumidores que buscan alternativas con un perfil nutricional diferente. Entre ellas aparece el Pumpkin Protein Latte, además de productos de panadería como donas y muffins con sabor a calabaza.

Con esta variedad, Dunkin’ busca aprovechar la demanda tradicional de sabores asociados con el otoño sin limitar su oferta a una sola categoría de bebidas.

La estrategia también permite a la cadena probar diferentes combinaciones y observar cuáles generan mayor interés entre los clientes durante una temporada en la que la competencia por el consumidor de café se intensifica.

El tiramisú se suma a la temporada

Dunkin’ también incorporó una colección inspirada en el tiramisú, uno de los postres italianos más conocidos.

La línea incluye el Tiramisu Cloud Latte y el Tiramisu Shakin’ Espresso, además del Tiramisu Marshmallow Matcha y el Tiramisu Protein Latte.

La incorporación de estos productos amplía el menú de otoño más allá de la tradicional calabaza y ofrece sabores diferentes para los consumidores que buscan alternativas a las bebidas Pumpkin Spice.

La variedad también muestra cómo las cadenas de café están utilizando sabores de postres, ingredientes nostálgicos y combinaciones poco habituales para desarrollar productos de temporada que puedan generar nuevas visitas.

También hay bebidas frutales

Dunkin’ agregó otras dos bebidas con un perfil completamente diferente a las opciones de calabaza y café: Berry Clementine Refresher y Berry Daydream Refresher.

Estas alternativas están pensadas para consumidores que prefieren bebidas frutales y refrescantes, especialmente en un menú de otoño que tradicionalmente está dominado por sabores más intensos como canela, caramelo, vainilla y calabaza.

De esta manera, la cadena mantiene diferentes categorías dentro de su oferta estacional y evita depender exclusivamente de los productos Pumpkin Spice para atraer clientes.

La comida también forma parte de la estrategia de otoño

Aunque las bebidas son el principal atractivo de la temporada, Dunkin’ también amplió su oferta de alimentos con productos pensados para acompañar el café y reforzar el consumo durante el desayuno.

Entre las opciones destacan los wraps energizantes de papas hash brown con chipotle, las papas hash brown con chipotle y el tocino con azúcar de maple.

Estos productos permiten a la cadena combinar sus bebidas de temporada con alimentos que pueden elevar el valor de una compra y ampliar las opciones disponibles para quienes visitan los restaurantes durante las primeras horas del día.

Alix Earle tiene su propio menú en Dunkin’

Otra de las apuestas de la temporada es el Earle-y Riser Meal, una comida creada en colaboración con la influencer Alix Earle.

El paquete incluye un Shakin’ Espresso con leche de almendras y vainilla sin azúcar, un wrap de salchicha, huevo y queso con papas hash brown y tres Munchkins.

La colaboración forma parte de la estrategia de Dunkin’ para vincular sus productos con figuras conocidas entre consumidores jóvenes y generar mayor atención alrededor de los lanzamientos de temporada.

Earle explicó a PEOPLE que el Shakin’ Espresso es su producto favorito de Dunkin’ porque, según dijo, no es demasiado dulce y se adapta a la manera en que suele tomar su café.

¿Llegará el Frosted Animal Cookie Latte a todo Estados Unidos?

Por ahora, Dunkin’ no ha confirmado que el Frosted Animal Cookie Cloud Latte vaya a estar disponible a nivel nacional. La bebida continúa en fase de prueba en cinco establecimientos de Rhode Island y su futuro dependerá de la respuesta obtenida durante este periodo.

La combinación de espresso, galleta glaseada, espuma fría rosa y confeti ya consiguió generar interés entre los consumidores que conocieron el producto a través de las redes sociales.

La prueba permitirá a Dunkin’ determinar si el sabor inspirado en las Frosted Animal Cookies tiene suficiente demanda para ampliar su distribución.

Mientras tanto, la cadena mantiene uno de sus menús de otoño más variados, con calabaza, tiramisú, bebidas frutales, café con proteína y nuevos alimentos, mientras continúa experimentando con sabores que puedan convertir la nostalgia y las tendencias de consumo en nuevas oportunidades para atraer clientes.

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