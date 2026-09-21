Multimillonarios se mudan a estas 3 zonas de Florida para pagar menos impuestos

Mudarse a Florida ha sido una estrategia que puede generar ahorros fiscales de cientos de millones de dólares para los dueños de grandes fortunas. Larry Ellison habría ahorrado cerca de $1,000 millones en impuestos estatales después de establecer su residencia principal en Palm Beach County antes de vender acciones de Oracle.

Miami, Palm Beach County y Naples son algunos de los destinos más atractivos para los multimillonarios interesados en reducir su carga fiscal. Además, el traslado de estas fortunas coincide con un mayor crecimiento del mercado inmobiliario de lujo, pero también aumenta la competencia por propiedades que ya cuestan millones.

Florida no cobra impuestos estatales sobre los ingresos personales ni las ganancias de capital de individuos, aunque sus residentes todavía deben pagar impuestos federales, sobre ventas y sobre bienes raíces.

Sin embargo, para gozar de este beneficio como residente fiscal de Florida no basta con comprar una propiedad, también debes demostrar que estableciste tu domicilio principal en el estado y que abandonaste su residencia anterior.

Florida elimina dos impuestos estatales

Florida no aplica un impuesto estatal sobre los ingresos personales. El Departamento de Ingresos del estado establece que, al no existir ese impuesto para individuos, Florida tampoco grava sus ganancias de capital.

Ese tratamiento puede representar un ahorro considerable para una persona que vende acciones, recibe dividendos o genera ingresos elevados. Sin embargo, la cantidad final depende del estado anterior, el tipo de ingreso y el momento en que como contribuyente estableces legalmente tu nuevo domicilio.

Florida recauda dinero por otras vías. El estado cobra una tasa general de 6% sobre ventas, y la mayoría de los condados agrega un recargo local. Los propietarios también deben pagar impuestos inmobiliarios determinados en el ámbito local.

Miami concentra las grandes fortunas

Miami encabeza la llegada de grandes patrimonios a Florida. Jeff Bezos ha reunido propiedades valoradas en más de $230 millones en Indian Creek, mientras Larry Page ha gastado más de $180 millones en varias propiedades de Coconut Grove, según Fortune.

La población de millonarios de Miami ha aumentado 94% entre 2014 y 2024 y llegó a cerca de 40,000 personas, de acuerdo con el informe ‘World’s Wealthiest Cities 2025’ de Henley & Partners.

“Es una de las mejores ciudades de todo el mundo”, afirmó el desarrollador inmobiliario Robert Rivani a Fortune y destacó que el entorno político y empresarial favorece la expansión de compañías, la formación de familias y el crecimiento inmobiliario.

Palm Beach, un polo creciente de capital financiero

Palm Beach County se ha convertido en otro centro de riqueza. Ellison estableció como residencia principal una propiedad de 16 acres en Manalapan, mientras Ken Griffin invirtió alrededor de $450 millones en un complejo frente al mar en el condado.

West Palm Beach y Palm Beach registraron un aumento de 112% en su población de millonarios entre 2014 y 2024, el cuarto crecimiento más acelerado entre los centros de riqueza analizados por Henley & Partners. La expansión de Citadel, BlackRock y Goldman Sachs también fortaleció lo que ahora se conoce localmente como el ‘Wall Street del Sur’.

Ellison realizó una parte de esta estrategia fiscal antes de vender acciones y recibir dividendos de Oracle. Forbes estimó que su cambio de residencia desde Hawaii hacia Florida le permitió ahorrar aproximadamente $1,000 millones en impuestos estatales que hubiera tenido que pagar de permanecer en Hawaii.

Naples ofrece privacidad y lujo

Naples es un destino que atrae principalmente a jubilados, herederos y propietarios que buscan privacidad, campos de golf y acceso a las playas. Shahid Khan, propietario de los Jacksonville Jaguars y poseedor de una fortuna estimada en $13,300 millones, figura entre los multimillonarios residentes de Naples.

Los barrios Port Royal y Aqualane Shores se encuentran entre los mercados residenciales más caros del país por pie cuadrado. En Port Royal, las viviendas de lujo suelen ubicarse en rangos de $10 millones a más de $50 millones, lo que limita cualquier beneficio inmobiliario de la mudanza a compradores con patrimonios extraordinarios.

Nuevos impuestos aceleran las mudanzas

California someterá a votación el 3 de noviembre de 2026 la Propuesta 40. La medida impondría un gravamen único de hasta 5% sobre el patrimonio mundial de determinados residentes con una riqueza mínima de $1,000 millones. La tasa completa se aplicaría a partir de $1,100 millones.

El texto propone que “se imponga un impuesto especial para el año fiscal 2026 sobre la acumulación excesiva de riqueza” y se aplicaría a todos los residentes de California al 1 de enero de 2026, con este monto mínimo de patrimonio, incluso si se mudaron después de esa fecha.

Washington, en cambio, ya aprobó un impuesto de 9.9% sobre los ingresos que superen $1 millón, que comenzará a aplicarse en 2028, aunque se esperan impugnaciones judiciales. La tasa solo afectará la porción del ingreso situada por encima de ese umbral.

Comprar una casa no basta

La ley de Florida permite que una persona documente su domicilio mediante una declaración jurada ante el secretario del tribunal del condado donde reside. El documento debe establecer que la vivienda de Florida constituye su “hogar predominante y principal” y que existe intención de mantenerla permanentemente.

Los contribuyentes también suelen cambiar su licencia de conducir, registro electoral, cuentas bancarias y dirección fiscal. Además, deben cerrar o reducir sus vínculos con el estado anterior, que podría cuestionar la mudanza si considera que la persona mantuvo allí su residencia real.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre los destinos de Florida más atractivos para los multimillonarios de EE.UU.

¿Cuáles son las tres zonas de Florida que atraen a los multimillonarios?

Miami, Palm Beach County y Naples concentran buena parte de las nuevas compras y cambios de residencia.

¿Florida cobra impuesto estatal sobre los ingresos?

No. Florida no grava los ingresos personales ni las ganancias de capital de los individuos, aunque sí cobra impuestos sobre ventas y propiedades.

¿Cuánto puede ahorrar una persona al mudarse?

El ahorro depende de sus ingresos, inversiones y estado de origen. Ellison habría evitado cerca de $1,000 millones en impuestos estatales de Hawaii.

¿Comprar una propiedad establece la residencia fiscal?

No por sí sola. El contribuyente debe convertir Florida en su domicilio principal y demostrar una intención permanente mediante actos y documentos consistentes.

Conclusión

La llegada de grandes fortunas puede seguir elevando la demanda inmobiliaria en Miami, Palm Beach y Naples durante los próximos años. Sin embargo, los beneficios fiscales no eliminan el costo de las propiedades, los impuestos locales ni el riesgo de que el estado anterior impugne una mudanza que solo existe en los documentos no refleje un cambio real y permanente de domicilio.

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