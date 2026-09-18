Warren Buffett deja la presidencia de Berkshire tras 56 años: $1 billón enfrenta su sucesión

Después de 56 años como presidente de Berkshire Hathaway, Warren Buffett puso fin a una de las etapas más largas e influyentes en la historia empresarial de Estados Unidos. A sus 96 años, el inversionista dejó la presidencia de la compañía y cedió el cargo a su hijo, Howard Buffett, mientras Greg Abel continúa como director ejecutivo.

La salida marca el último cambio en el liderazgo formal de Buffett, aunque el inversionista seguirá vinculado a Berkshire, dejará su última función formal de dirección. La compañía, con un valor bursátil superior a $1 billón, comienza así una nueva etapa bajo un equipo que deberá mantener la estrategia y la cultura construidas durante más de cinco décadas.

El dato decisivo para esta nueva etapa de la empresa será si Greg Abel mantiene la disciplina para invertir capital, mientras Howard Buffett protege la cultura corporativa que su padre ayudó a construir.

Un relevo dividido en dos

Berkshire confirmó que con este movimiento, Warren Buffett será presidente emérito con efecto inmediato, seguirá como director y continuará aportando criterio al consejo. Howard Buffett, integrante de la junta desde 1993, será presidente; Susan Decker permanecerá como directora independiente principal.

La operación diaria seguirá a cargo de Greg Abel, quien asumió como director ejecutivo al comenzar 2026. “He servido a Berkshire desde 1965. Más de 60 años después, todavía tengo el mejor trabajo del mundo”, escribió Buffett a los accionistas, antes de afirmar que Abel había superado sus expectativas.

Lo que cambia el cambio de liderazgo en Berkshire para accionistas

La separación de funciones busca impedir que todo el poder vuelva a descansar en una sola persona y más con casi 100 años de vida. “Greg dirige la compañía; Howard protegerá su cultura y sus valores, ambos valen más que cualquier cosa en nuestro balance”, sostuvo Buffett en su carta del 18 de septiembre.

A partir de este viernes, el inversionista debe seguir tres señales:

Asignación de capital: compras de empresas, inversiones bursátiles y recompras autorizadas por Abel

compras de empresas, inversiones bursátiles y recompras autorizadas por Abel Continuidad cultural: decisiones del consejo ante adquisiciones, deuda o presión de corto plazo

decisiones del consejo ante adquisiciones, deuda o presión de corto plazo Resultados operativos: ganancias de seguros, ferrocarriles, energía, manufactura y comercio minorista, sectores que hacen de Berkshire algo más que una cartera de acciones

El rendimiento que deja Buffett

Durante su gestión como director ejecutivo, Berkshire registró un crecimiento anual compuesto de 19.9%, frente a 10.4% del S&P 500 en el periodo 1964-2024, según los datos citados por The Associated Press. Esa brecha explica por qué la sucesión puede influir en las expectativas de ahorro de largo plazo de miles de accionistas.

La compañía llegó al relevo con resultados sólidos. En el segundo trimestre de 2026, Berkshire reportó una ganancia neta de $25,667 millones, más del doble de los $12,370 millones obtenidos un año antes, impulsada en parte por $12,684 millones en ganancias de inversión. Las ganancias operativas, una medida más cercana al desempeño de sus negocios, aumentaron 16.3%, hasta $12,983 millones.

Sin embargo, ese resultado también eleva el estándar que Abel deberá sostener sin la autoridad cotidiana de Buffett.

El riesgo tras la salida

Michael Withers, profesor de administración de la Universidad de Notre Dame, indicó que Buffett no se limitó a escoger un sucesor, sino que construyó una estructura para conservar lo que distingue a Berkshire.

“La prueba será si Abel y Howard pueden honrar ese legado y, al mismo tiempo, dar espacio a Berkshire para adaptarse a un mercado muy diferente”, afirmó Withers.

La fórmula reparte claramente las responsabilidades, pero no elimina el riesgo de ejecución. Buffett lo resumió sin dramatismo: “El tiempo siempre gana”; enseguida señaló que la empresa estaba en “excelentes manos” y que permanecería como accionista junto con los demás propietarios.

Quienes tengan títulos BRK.A o BRK.B pueden revisar su nivel de exposición, evitar decisiones impulsivas por el anuncio y vigilar los próximos resultados y comunicaciones regulatorias.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el cambio de mando en Berkshire Hathaway

¿Cuándo dejó Warren Buffett la presidencia de Berkshire Hathaway?

Dejó el cargo con efecto inmediato este viernes 18 de septiembre de 2026, después de ocuparlo desde 1970. Seguirá dentro del consejo como presidente emérito.

¿Quién sustituye a Warren Buffett como presidente?

Howard G. Buffett, su hijo y director de Berkshire desde 1993, asumió la presidencia. Su misión principal será resguardar la cultura y los valores del conglomerado.

¿Quién administra ahora Berkshire Hathaway?

Greg Abel continúa como director ejecutivo y responsable de las decisiones operativas. Howard preside el consejo, por lo que los cargos de gestión y supervisión quedan separados.

¿Buffett se retiró completamente de Berkshire?

No. A sus 96 años conserva un asiento en la junta, ofrecerá orientación y mantiene su condición de accionista; ya no será presidente ni director ejecutivo.

¿Qué deben vigilar los inversionistas tras este cambio?

Conviene observar la estrategia de inversión de Abel, las ganancias operativas y cualquier cambio en recompras, adquisiciones o deuda. La reacción de un día no sustituye la revisión del horizonte y la diversificación personal.

Conclusión

El siguiente examen, tras el cambio de liderazgo en Berkshire, no llegará con otra ceremonia de sucesión, sino con la primera decisión difícil que enfrente el conglomerado sin Buffett al mando.

Si Abel asigna bien el capital, Howard protege la cultura y los valores y Susan Decker continúa como directora independiente principal, el relevo puede aportar alivio; si fallan, la prima de confianza construida durante 56 años podría erosionarse y trasladarse directamente al valor de las acciones en muy poco tiempo.

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