Forbes 400, la lista de los estadounidenses más ricos, concentra $8 billones y exige $4,400 millones para entrar

Este martes 15 de septiembre de 2026, la revista Forbes publicó su edición 2026 de la lista Forbes 400, elaborada con las mayores fortunas calculadas al 4 de septiembre. El mayor hallazgo de esta edición es que las acciones vinculadas con la inteligencia artificial y los centros de datos ayudaron a impulsar el patrimonio de los estadounidenses más ricos.

Debido a este incremento en muchas de las grandes fortunas, el límite para formar parte del grupo volvió a subir hasta $4,400 millones y de manera conjunta acumuló $8 billones de dólares. Este nuevo límite mínimo dejó fuera del listado a cientos de multimillonarios.

El nuevo límite de $4,400 millones también permite dimensionar la brecha patrimonial que se agranda: equivale a más de 71,000 veces el patrimonio mediano de una familia hispana, calculado en $61,600 de la Encuesta de Finanzas del Consumidor, correspondiente a 2022, el dato más reciente.

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Una fortuna récord agranda la distancia gracias a la IA

La riqueza acumulada del Forbes 400 creció $1.4 billones en un año, desde $6.6 billones en 2025, un avance cercano al 21%. Los 20 primeros nombres de la lista concentran $4 billones, la mitad del total, y ganaron en conjunto $970,000 millones durante los últimos 12 meses.

“La clase multimillonaria en Estados Unidos es más robusta que nunca”, afirmó Chase Peterson-Withorn, editor gerente adjunto de Forbes. El periodista describió este momento como “una edad dorada para la creación de riqueza entre multimillonarios”, impulsada por la tecnología, la construcción y otros sectores.

De hecho, 590 multimillonarios estadounidenses fueron considerados “demasiado pobres” para entrar. El corte aumentó $600 millones frente al año anterior y $2,700 millones respecto de hace una década, una escalada que refleja el aumento acelerado de la concentración patrimonial.

Crédito: Imagen generada con IA | Cortesía

Los 10 primeros nombres de la lista de más ricos

Elon Musk encabeza la clasificación por quinto año consecutivo, pero ahora con $908,000 millones, más del doble de los $428,000 millones estimados en 2025. La salida a bolsa de SpaceX y la revalorización de sus empresas elevaron su patrimonio en $480,000 millones; su ventaja sobre Jeff Bezos, segundo del listado, alcanza $530,000 millones.

1. Elon Musk (SpaceX / Tesla / xAI ) : $908,000 millones

) $908,000 millones 2. Jeff Bezos (Amazon / Blue Origin ) : $378,000 millones

) $378,000 millones 3. Larry Page (Google / Alphabet ) : $278,000 millones

) $278,000 millones 4. Michael Dell (Dell Technologies ) : $263,000 millones

) $263,000 millones 5. Sergey Brin (Google / Alphabet ) : $256,000 millones

) $256,000 millones 6. Mark Zuckerberg (Meta): $212,000 millones

$212,000 millones 7. Larry Ellison (Oracle): $204,000 millones

$204,000 millones 8. Jensen Huang (Nvidia): $199,000 millones

$199,000 millones 9. Steve Ballmer (Microsoft): $156,000 millones

$156,000 millones 10. Warren Buffett (Berkshire Hathaway): $144,000 millones

La IA abre 34 lugares nuevos

Otro dato interesante del listado 2026 del Forbes 400 es que ingresaron 34 nuevos nombres con una fortuna combinada de $321,000 millones. Greg Brockman, cofundador de OpenAI, fue el debutante más rico con $25,500 millones; también entraron seis cofundadores de Anthropic, con fortunas estimadas en $15,500 millones cada uno.

Pero no todas las fortunas de la lista crecieron.

Larry Ellison perdió $72,000 millones, la mayor caída nominal, mientras Michael Saylor descendió a $4,600 millones después de que las acciones de Strategy cayeran 57% en un año. El presidente Donald Trump bajó 44 puestos, hasta el número 245, y su fortuna retrocedió $300 millones, a $7,000 millones.

El lado oscuro: La brecha que crece con las familias hispanas

La Reserva Federal calculó que una familia hispana típica tenía $61,600 de patrimonio en 2022, frente a $285,000 para una familia blanca típica. Aunque el patrimonio hispano avanzó 47% entre 2019 y 2022, la diferencia mediana entre ambos grupos aumentó aproximadamente $50,000.

En términos prácticos, mientras los hombres más ricos del país incrementaron sus fortunas, muchas familias todavía enfrentan dificultades para alcanzar la seguridad financiera. La prudencia resulta especialmente importante cuando una fortuna célebre convierte una empresa, criptomoneda o sector tecnológico en tendencia y dispara entre pequeños inversionistas el temor de quedarse fuera de una oportunidad.

Investor.gov advierte: “No inviertas dinero basándote en el consejo de alguien a quien solo conociste en línea o mediante una aplicación”. La agencia también recomienda no arriesgar más dinero del que puedes perder y verificar si quien ofrece una inversión está debidamente registrado.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la lista Forbes 400

¿Quién es la persona más rica de Estados Unidos en 2026?

Elon Musk ocupa el primer lugar del Forbes 400 por quinto año consecutivo, con una fortuna estimada en $908,000 millones al 4 de septiembre de 2026.

¿Cuánto dinero se necesita para entrar al Forbes 400?

El mínimo es de $4,400 millones, $600 millones más que en 2025. Debido a esa barrera, 590 multimillonarios estadounidenses quedaron fuera.

¿Quién es la mujer más rica de Estados Unidos?

Alice Walton, heredera de Walmart, lidera con $118,000 millones. Forbes contabilizó 62 mujeres en la clasificación, alrededor del 16% del total.

¿Cómo calcula Forbes cada fortuna?

Forbes revisa acciones, empresas privadas, bienes raíces, obras de arte y otros activos; descuenta deudas y excluye donaciones. Las estimaciones reflejan precios y tipos de cambio del 4 de septiembre de 2026.

¿La lista ofrece recomendaciones de inversión?

No. Es una estimación periodística de patrimonios y no garantiza que las empresas relacionadas con los multimillonarios mantengan su valor o produzcan ganancias para otros inversionistas.

Conclusión

El Forbes 400 de 2026 establece una señal clara: en Estados Unidos, tener $4,000 millones ya no garantiza un lugar entre las mayores fortunas. Si la inteligencia artificial y las empresas tecnológicas mantienen su expansión, el umbral podría subir nuevamente y concentrar todavía más riqueza en un grupo reducido.

Sin embargo, la próxima lista no solo presentará un retrato de quién ganó más dinero, sino que también si la distancia entre ese club y las familias trabajadoras continuó ampliándose.

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