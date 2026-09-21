Revelan el origen de los miles de migrantes que llegan a Staten Island

Más de 6,300 migrantes que cruzaron la frontera sur en los últimos años informaron a los funcionarios que se dirigían a Staten Island, y más del 18% de ellos eran originarios del mismo país.

Los hallazgos del medio SILive se basan en registros federales que contienen detalles de aproximadamente $4.5 millones de migrantes que cruzaron a Estados Unidos desde México entre octubre de 2018 y julio de 2025 y permanecieron en el país. Associated Press obtuvo los datos en virtud de una petición amparada por la Ley de Libertad de Información y los compartió con el medio.

Los migrantes mencionados cruzaron la frontera de manera ilegal como legal. Quienes no fueron deportados inmediatamente o detenidos, fueron liberados después de informar a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) o abandonaron la nación, voluntaria o involuntariamente.

En Staten Island, migrantes de unos 66 países, originarios de prácticamente todo el mundo, proporcionaron sus direcciones, lo que pone de manifiesto el reciente cambio en los cruces en la frontera sur, que antes estaban protagonizados en un inicio por ciudadanos mexicanos, pero que ahora incluyen a personas de todo el mundo.

China fue el país con más representación en todo el distrito, con 1,176 inmigrantes chinos que proporcionaron una dirección en Staten Island tras cruzar la frontera sur.

Ese número no resulta impactante dado el aumento de la población chino-estadounidense del distrito, así que lo documenta la serie New Roots de Advance/SILive.com.

De acuerdo con las estimaciones quinquenales de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense de la Oficina del Censo, Staten Island albergaba a 13,018 residentes chinos en 2014, lo que representaba alrededor del 2.8% de la población del distrito. Para el año 2024, esa cifra casi se había triplicado, llegando a 38,430, o aproximadamente el 7.8% de los residentes.

En el segundo lugar se encuentra Venezuela con 725 migrantes que proporcionaron una dirección en Staten Island, seguido de Ecuador con 697, Rusia con 556 y Perú con 448.

Muchos migrantes dieron direcciones en Staten Island en barrios donde otros descendientes de su país de origen ya se establecieron, una práctica común entre quienes buscan apoyo y servicios mientras se integran en sus nuevas comunidades.

Más de la mitad de los migrantes, 432 de 817, que señalaron una dirección con código postal 10306 procedían de China o Rusia.

El código postal incluye los barrios de Egbertville, Grant City, Midland Beach, New Dorp, New Dorp Beach, Oakwood, Richmond y parte de Dongan Hills, algunos de los cuales ya cuentan con comunidades chino-americanas y ruso-americanas establecidas.

En el código postal 10302, que incluye Port Richmond y Elm Park, cerca del 67% de todas las direcciones registradas fueron proporcionadas por migrantes de Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.

Es posible que esos números se deban, en parte, a la larga trayectoria del barrio como una especie de refugio seguro para los inmigrantes de habla hispana en Staten Island.

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