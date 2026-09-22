4 usos inútiles del bicarbonato en la cocina (y para qué sí funciona)

El bicarbonato de sodio es uno de esos ingredientes a los que se les atribuyen desde propiedades medicinales, trucos para mejorar recetas de cocina hasta usos de higiene ecológica en la cocina. Un ingeniero químico desmonta los mitos sobre cómo usarlo y para qué sí sirve.

El ingeniero Diego Fernández, desarrollador de productos químicos para el hogar, explica que por sus características, hay cuatro cosas que no se pueden hacer con el bicarbonato y tres usos comprobados por la ciencia.

Bicarbonato de sodio: lo que la ciencia realmente dice

1. Eliminar olores

Un uso común que se ha popularizado es colocar un recipiente con bicarbonato de sodio en el refrigerador o en la alacena para eliminar los malos olores.

Lo cierto es que el bicarbonato puede neutralizar algunos compuestos ácidos si entran en contacto directo con él, pero no funciona como una esponja que atrapa las moléculas del mal olor, explica Fernández.

El ingrediente que sí tiene este efecto es el carbón activado, gracias a su enorme superficie porosa capaz de absorber una gran variedad de compuestos.

2. Desengrasar

A diferencia de un jabón o un detergente, el bicarbonato no es un tensoactivo capaz de desprender o dispersar la grasa en el agua.

Sin embargo, se puede hacer una pasta mezclando bicarbonato con jabón líquido para platos; funciona por la acción desengrasante del jabón combinada con las propiedades de abrasivo suave que ayudan a desprender la suciedad adherida.

3. Blanquear la ropa

Agregar bicarbonato a la lavadora no lo convierte en un blanqueador, sobre todo porque no tiene la acción oxidante del hipoclorito de sodio o del percarbonato de sodio, los cuales sí atacan químicamente las moléculas responsables de las manchas y sus colores.

El ingeniero químico sostiene que el bicarbonato puede modificar ligeramente el pH del agua, pero eso no le otorga propiedades para blanquear.

4. Destapar el desagüe

En redes sociales es muy frecuente encontrar diferentes combinaciones con bicarbonato de sodio para destapar desagües; una de las más conocidas es echar bicarbonato y luego vinagre por el desagüe.

Aunque las burbujas tienen un efecto de efervescencia que hace pensar que limpia y disuelve restos de suciedad, lo cierto es que son solamente dióxido de carbono liberado por la reacción de neutralización entre ambos.

Peor aún: si echas demasiado bicarbonato en un desagüe que ya drena lento, parte del polvo puede quedar sin disolver y mezclarse con los residuos, creando un sedimento más denso que hará la obstrucción aún más difícil de retirar.

Ni recetas mágicas ni superpoderes: lo que es real

Por otra parte, este ingrediente tiene usos efectivos y esto tiene una explicación respaldada por la ciencia:

Absorbe líquidos

El bicarbonato es un polvo que se puede aplicar en los zapatos sudorosos o en el fondo de la caneca de la basura; puede absorber el sudor y los lixiviados, haciéndolos menos volátiles y disminuyendo un poco el mal olor.

Funciona como abrasivo

Hay remedios limpiadores que se hace a base de bicarbonato de sodio. Crédito: New Africa | Shutterstock

Una de las características del bicarbonato de sodio es que es poco soluble en agua, por lo que se puede usar para preparar una pasta abrasiva limpiadora con un poco de agua o un poco de jabón líquido. Esta pasta se puede usar para limpiar las paredes y el borde de la suela de los zapatos, entre otros.

Aumenta el pH del agua

¿Sabías que el bicarbonato rompe las pectinas de las legumbres? Añadir una pizca al remojo acelera la cocción y garantiza una textura suave y profesional. Crédito: Shutterstock

Para usos en la cocina, Fernández indica que agregar una pizca de bicarbonato al agua de cocción aumenta su pH y puede acelerar el ablandamiento de legumbres y vegetales. Además, ayuda a que los vegetales verdes mantengan un color mucho más vibrante.

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