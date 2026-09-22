Aaron Judge se perdería la Serie de Comodín en playoffs con los Yankees

Aaron Judge tiene una distensión de “grado moderado” que lo llevaría a perderse la Serie de Comodín de Playoffs y llegaría para una hipotética Serie Divisional.

Aaron Boone, manager de los Yankees, reveló que la gravedad de la distensión era mayor a la que esperaban, pero descartan que participe en la Serie de Comodín.

“Tenemos previsto que no participe”, declaró Boone el martes. “Pero también estamos en una época del año en la que… obviamente, lo consideraríamos seriamente si se diera la oportunidad. Pero falta una semana para eso. No lo espero, pero tampoco lo descarto”.

Judge fue puesto en la lista de lesionados de 10 días, el pasado 17 de septiembre, tras sentir la molestia en el último juego de la serie ante los Twins de Minnesota.

El lunes, día de descanso, recibió una inyección de plasma pobre en plaquetas (PPP) en la pantorrilla derecha y tendrá actividades limitadas durante los próximos días.

“Los próximos días no podré hacer mucho: nada de correr, saltar ni nada por el estilo”, dijo Boone.

Breaking: The Yankees do not expect to have Aaron Judge available for the Wild Card series next week, manager Aaron Boone said.



Judge was placed on the injured list with a right calf strain Friday and received a PPP injection Monday. pic.twitter.com/mfLjfjw1kY — ESPN (@espn) September 22, 2026

Aaron Judge no dio muchos detalles de su lesión con Yankees

Judge reveló que la distensión se encuentra en el músculo sóleo de su pantorrilla derecha, que según él “es un poco más importante al correr y golpear”.

“Ya he lidiado con distensiones antes y he seguido jugando a pesar de ellas, pero esta estaba en un lugar diferente, lo que lo hizo un poco más difícil”, dijo Judge durante el fin de semana.

Activado en septiembre sin pasar por un programa de rehabilitación en ligas menores, Judge jugó solo siete partidos tras su reincorporación, con un promedio de bateo de 4 de 23 (.174) y un jonrón.

En total, Judge bateó .241 con 18 jonrones y 41 carreras impulsadas en 66 partidos esta temporada.

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