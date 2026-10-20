Sacerdote murió aplastado por una cruz durante una misa transmitida en vivo en Ecuador

El sacerdote Patricio Alfredo Sánchez Molinari murió el sábado después de ser golpeado por una cruz que se desprendió de la pared detrás del altar mayor de la iglesia Perpetuo Socorro, en Guayaquil, Ecuador. El accidente ocurrió mientras el religioso celebraba la misa diaria, que era transmitida en directo por Internet y quedó registrada en video.

Las imágenes de la ceremonia muestran el momento en que la estructura de madera, que tenía la figura de Jesucristo crucificado, cedió de su soporte y cayó sobre el párroco ante la mirada de los feligreses. La transmisión captó también las reacciones de los asistentes, quienes se acercaron para intentar auxiliarlo inmediatamente después del impacto.

Entre las voces que se escuchan en la grabación destaca la de una mujer que, angustiada por lo ocurrido, pidió ayuda de manera urgente: “¡Padre, padre… llamen a una ambulancia!”. La escena interrumpió abruptamente la celebración religiosa y convirtió una ceremonia habitual en un episodio trágico.

La Arquidiócesis de Guayaquil confirmó la muerte del párroco

La Arquidiócesis de Guayaquil confirmó el fallecimiento de Sánchez Molinari mediante un comunicado en el que expresó sus condolencias a la comunidad religiosa y a las personas cercanas al sacerdote.

En el documento, la institución identificó al religioso como párroco de la iglesia Perpetuo Socorro, ubicada en la Vicaría Centro de la ciudad, y miembro de la Congregación del Santísimo Redentor, conocida también como los redentoristas.

El mensaje difundido por la Arquidiócesis estuvo acompañado de una imagen del sacerdote y una expresión de despedida acorde con la tradición católica. “Ha partido a la Casa del Padre para gozar de su presencia y su gloria”, señaló la institución al comunicar la noticia.

La declaración también manifestó su solidaridad con la familia redentorista, los familiares y los amigos del párroco, en medio del impacto provocado por su muerte.

Sin embargo, el comunicado eclesiástico no precisó si Sánchez Molinari falleció en el lugar del accidente o después de recibir atención médica. Tampoco detalló las circunstancias técnicas que provocaron el desprendimiento de la cruz, ni el estado de los anclajes o soportes que la mantenían fijada a la pared.

El accidente quedó registrado durante la celebración religiosa

La transmisión en directo permitió observar cómo se desarrollaba la misa antes del impacto. El sacerdote se encontraba frente a los fieles, en el altar mayor, cuando la cruz situada detrás de él se desprendió y cayó sobre su cuerpo.

La rapidez del suceso sorprendió a quienes participaban presencialmente en la ceremonia. Tras el golpe, varios asistentes se movilizaron para auxiliar al religioso, mientras se escuchaban expresiones de alarma y solicitudes para que llegara una ambulancia.

La caída de un elemento de gran tamaño situado sobre el altar plantea interrogantes sobre su instalación y sujeción. No obstante, hasta ahora no se han difundido detalles que permitan establecer si existía algún desperfecto previo, si se habían realizado trabajos recientes en la estructura o si hubo alguna otra circunstancia que contribuyera al accidente.

La historia de la congregación a la que pertenecía Sánchez Molinari

El sacerdote formaba parte de la Congregación del Santísimo Redentor, una comunidad religiosa fundada en 1732 por san Alfonso María de Ligorio, sacerdote italiano conocido por su labor pastoral y sus aportaciones a la teología moral.

La congregación, cuyos integrantes son llamados redentoristas, desarrolla su misión religiosa mediante la predicación, la evangelización y el acompañamiento espiritual de distintas comunidades.

La parroquia Perpetuo Socorro mantiene, además, una relación histórica con esta tradición religiosa. Según la información disponible, su vínculo con los redentoristas se remonta a 1866, cuando el papa Pío IX les confió la custodia del icono original de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.

Esta advocación mariana ocupa un lugar importante en la espiritualidad de la congregación y explica la relevancia que tiene el templo dentro de su trayectoria religiosa.

La muerte de Sánchez Molinari deja de luto a la comunidad vinculada a la parroquia y a sus compañeros de congregación. Mientras la Arquidiócesis expresó su cercanía con los allegados del sacerdote, siguen sin conocerse detalles adicionales sobre las circunstancias que provocaron el desprendimiento de la cruz.

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