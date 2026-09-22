Trump reivindicó ante la ONU la captura de Maduro mientras Delcy Rodríguez escuchaba

El presidente Donald Trump reivindicó este martes ante la Asamblea General de Naciones Unidas la operación militar que terminó con la captura y salida del poder de Nicolás Maduro, mientras la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, escuchaba el discurso desde el recinto.

Trump presentó la intervención estadounidense en Venezuela como un ejemplo de la disposición de Washington a utilizar su poder militar para defender lo que considera intereses nacionales en el hemisferio occidental.

“Se arrestó a un dictador y criminal, Nicolás Maduro”, afirmó Trump ante los líderes internacionales. El mandatario agregó que, después de la operación, “cientos de prisioneros políticos han sido liberados en Venezuela” y que su Gobierno trabaja con los dirigentes venezolanos para “forjar un mejor futuro para el pueblo”.

Mientras pronunciaba esas palabras, la nueva presidenta de facto y exvicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, escuchaba entre los presentes sin gesticular. La reacción de Rodríguez contrastó con la de la delegación de Cuba, que se puso de pie y se retiró cuando Trump aseguró que el régimen cubano “va a caer”.

La referencia a Maduro se produjo horas antes del primer encuentro presencial previsto entre Trump y Rodríguez desde la operación militar de enero que depuso al entonces mandatario venezolano.

Trump también utilizó el caso venezolano para advertir que Estados Unidos está dispuesto a emplear su fuerza militar en otras partes de América Latina si considera que sus intereses están amenazados.

“Estados Unidos ya no permitirá que las amenazas contra el país se afiancen en ningún lugar del continente americano. Y, si es necesario, utilizaremos nuestro poderío militar sin igual para proteger los intereses nacionales de Estados Unidos”, declaró.

Ejemplo de su política exterior

El presidente estadounidense sostuvo que su administración ha optado por actuar directamente frente a las amenazas en lugar de permitir que los conflictos se prolonguen.

“Mientras otros han hablado, yo he actuado. Mientras otros han hablado de paz, yo la he logrado”, afirmó Trump en otro momento de su intervención, en la que defendió las acciones militares de su Gobierno en distintos escenarios internacionales.

En el caso de Venezuela, Trump también hizo referencia a la nueva relación entre Washington y Caracas y al acuerdo petrolero alcanzado con la administración de Rodríguez. La delegación venezolana se encuentra en Nueva York negociando asuntos de energía, deuda y minería con funcionarios y empresas estadounidenses.

Rodríguez, por su parte, llegó a la Asamblea General para representar a Venezuela en su primera participación en este foro desde que asumió el poder tras la salida de Maduro. Este miércoles tiene previsto pronunciar su propio discurso ante la ONU.

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