Trump y Delcy Rodríguez se reúnen este martes a ocho meses de la captura de Maduro

Se espera que este martes el presidente Donald Trump sostenga una reunión oficial con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez en el contexto de la recepción de líderes de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York.

El encuentro de carácter informal se celebrará a las 7:40 p.m. (hora del Este), y representa la primera interacción formal a nivel presidencial entre ambas naciones en más de una década, posterior al contacto entre Barack Obama y Nicolás Maduro en Panamá durante la Cumbre de las Américas de 2015.

La jornada diplomática ocurre más de ocho meses después de las acciones militares ejecutadas por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero en Caracas, las cuales derrocaron al régimen de Maduro y derivaron en su encarcelamiento en Brooklyn por cargos de narcotráfico.

Acuerdos energéticos y relaciones bilaterales

La agenda bilateral sigue al polémico acuerdo energético suscrito entre Washington y Caracas, que le otorga a Estados Unidos la gestión sobre el 20% de las reservas petroleras del país suramericano. Desde la administración estadounidense se ha calificado esta nueva etapa de cooperación y supervisión binacional como un “tutelaje”, informó EFE.

Mientras tanto, la dirigente opositora María Corina Machado permanece ubicada en Panamá con la intención de regresar a Venezuela, siendo la principal figura popular para ganar unas eventuales elecciones presidenciales en el país.

Medidas internas y legitimación internacional

En el ámbito judicial y de derechos humanos en Caracas, el diálogo político iniciado en agosto derivó en la promulgación de una ley de amnistía para la liberación de prisioneros políticos, el anuncio del cierre del centro de detención El Helicoide y la remoción de restricciones a portales web de noticias de alcance internacional.

La administración interina de Rodríguez viene de iniciar contactos diplomáticos con gobiernos de la región, destacando la recepción oficial del presidente de Paraguay, Santiago Peña, con el objetivo de restablecer formalmente las relaciones bilaterales suspendidas desde 2025.

Sigue leyendo:

– Trump cuestiona al juez de la demanda de medios y anticipa una apelación

– Trump TV inicia sus emisiones en plena disputa de la Casa Blanca con los medios

– Kamala Harris vuelve a la campaña electoral mientras evalúa una candidatura presidencial en 2028