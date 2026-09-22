El francés Nicolas Batum anunció su retiro del baloncesto a los 37 años

Una de las figuras francesas de la NBA dice adiós. Nicolas Batum anunció su retiro del baloncesto a los 37 años tras una carrera de 18 temporadas en la élite.

Batum también consiguió el éxito con su país luego de ganar dos medallas de plata olímpica. El francés anunció su retiro con un video lleno de simbolismos.

El anuncio llegó en un video de casi 10 minutos grabado en Pont-l’Évêque, la ciudad donde aprendió a jugar.

Batum habló frente a su hijo Ayden, de 10 años, y le dijo: “Papá ha terminado de jugar al baloncesto”. Luego explicó las razones de su decisión. “Llevo jugando mucho tiempo. He decidido retirarme del básquet por varias razones. Quiero volver a casa y estar contigo. Voy a cuidarte y hacer espacio para otros”.

También mencionó el desgaste acumulado. “Cuando has jugado tanto baloncesto como yo, en algún momento tienes que saber cuándo parar”, afirmó.

Nada fue elegido al azar. La fecha de la publicación del video también tenía un sentido lógico y simbólico. Batum publicó el mensaje el 21 de septiembre, el mismo día en que murió su padre.

Richard Batum era jugador profesional en Francia. El 21 de septiembre de 1991, sufrió la rotura de un aneurisma mientras disputaba un partido. Poco antes de ejecutar unos tiros libres, cayó desplomado.

En las gradas estaba su esposa y un Nicolas Batum de apenas dos años, que presenció el episodio. Su padre tenía 31 años.

En el video, Batum resumió su cierre después de casi dos décadas en la liga y de una trayectoria internacional extensa: “He hecho todo lo que necesitaba hacer”.

Nicolas Batum nació el 14 de diciembre de 1988 en Lisieux, Francia. Marcado desde niño por la trágica muerte de su padre, se formó en el Le Mans Sarthe, donde debutó como profesional entre 2006 y 2008.

Allí ganó la Pro A y la Semaine des As en 2006, además de ser elegido Mejor Jugador Joven de la liga en 2007 y 2008.

Fue elegido en el puesto 25 del Draft de 2008 por los Houston Rockets, pero sus derechos fueron traspasados de inmediato a los Portland Trail Blazers, donde inició su carrera en la NBA.

Se estableció en la NBA con siete temporadas en Portland. Allí se consolidó como alero titular. En 2012 firmó su mejor temporada ofensiva, con partidos memorables como un juego de 35 puntos y un “five‑by‑five” (puntos, rebotes, asistencias, robos y bloqueos en cifras de cinco o más).

Durante el lockout de 2011 jugó brevemente con SLUC Nancy en Francia. Fue traspasado a Charlotte en 2015. Allí vivió su mejor etapa estadística: en la temporada 2016‑17 promedió 15,1 puntos, 6,2 rebotes y 5,9 asistencias.

Entre 2020 y 2023 jugó con los Clippers, donde se reinventó en un rol más veterano, defensivo y quirúrgico para los tiros libres.

En la temporada 2023‑24 pasó por los Philadelphia 76ers y luego regresó a los Clippers, donde cerró su carrera. Batum es el segundo jugador francés con más partidos en la historia de la NBA, solo detrás de Tony Parker.

Batum jugó 177 partidos con la selección francesa y se convirtió en leyenda ganando siete medallas; dos de ellas fueron plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y París 2024.

También se consagró con el oro en el Eurobasket 2013, plata en el Eurobasket 2011, bronce en el Eurobasket 2015 y bronce en los Mundiales 2014 y 2019.

Su actuación más recordada fue la final del Eurobasket 2013, donde Francia ganó su primer título continental.



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