Estas cuentas de ahorro generan mayor rendimiento con el alza de las tasas de la Fed; podrían pagar $372 más

Los ahorradores con $10,000 pueden obtener hasta $372 de ganancia adicional al año en intereses si mantienen su dinero en una cuenta de alto rendimiento en lugar de una cuenta que paga la tasa promedio nacional.

Sin embargo, este rendimiento puede aumentar en los próximos días gracias al reciente movimiento de las tasas de la Reserva Federal a un rango de 3.75 a 4%, tras su reunión del 16 de septiembre de 2026.

Cabe aclarar que el movimiento en las tasas no es automático y depende de cada banco decidir cuánto de ese incremento traslada a sus clientes, ya que no están obligados a aumentar sus rendimiento.

Estas cuentas ofrecen rendimientos considerablemente más altos que las cuentas tradicionales, cuya tasa promedio nacional es de apenas 0.38% y que en el mismo ejemplo de un ahorro de $10,000 ofrecerían un rendimiento promedio de $38 anuales.

Para saber cuáles son las cuentas con mejores rendimientos, puedes revisar el rendimiento porcentual anual (APY), y comparar tu cuenta con las ofertas de bancos digitales y cooperativas de crédito. Una diferencia de varios puntos porcentuales como la actual puede convertirse en cientos de dólares adicionales al año sin aumentar el dinero ahorrado en la cuenta.

La Fed abre una oportunidad

El Comité Federal de Mercado Abierto aprobó por unanimidad este miércoles el primer aumento de tasas desde julio de 2023. La medida encarece los préstamos, pero también puede mejorar gradualmente lo que pagan algunas cuentas de ahorro.

“El Comité decidió elevar el rango objetivo para la tasa de fondos federales en un cuarto de punto porcentual, hasta 3.75% y 4%”, indicó la Reserva Federal en un comunicado oficial.

Las tasas de la Fed regulan los préstamos de corto plazo entre instituciones, pero también ejercen una influencia indirecta sobre los intereses que los bancos cobran por los créditos y pagan por los depósitos.

“La inflación continúa elevada”, señaló el banco central como motivo para justificar su decisión. Sus proyecciones también apuntaron a la posibilidad de otro aumento antes de que termine 2026, lo que podría mejorar aún más las ganancias para las cuentas de alto rendimiento.

Estas cuentas pueden pagar más

Las cuentas de ahorro, principalmente ofrecidas por bancos digitales, tienen mayor probabilidad de reaccionar a estos ajustes de las tasas, porque compiten por captar depósitos. Algunas cuentas de mercado monetario con rendimiento variable también podrían ajustar sus tasas.

Las nuevas ofertas de certificados de depósito podrían mejorar si los bancos anticipan incrementos adicionales. Sin embargo, un certificado ya contratado conservará la tasa pactada hasta su vencimiento y no recibirá automáticamente el beneficio de la subida.

Las cuentas de alto rendimiento ofrecían generalmente entre 3% y 4% en septiembre, mientras algunas promociones alcanzaban 4.40% o 4.50%. Estas tasas más elevadas podían exigir membresía, depósito directo o límites sobre el saldo remunerado.

Los bancos pueden rezagarse

Mientras tanto, la tasa promedio nacional de las cuentas de ahorro se situó en 0.38% en agosto de 2026, según la Corporación Federal de Seguro de Depósitos. Pero entre algunas instituciones los rendimientos fueron de apenas 0.01%.

Por ello, es importante que revises las condiciones que ofrece tu banco por tener tu dinero depositado con ellos. Estos son los elementos que debes tener en cuenta:

APY aplicable a todo el saldo

Saldo mínimo para obtener la tasa máxima

para obtener la tasa máxima Comisiones mensuales

Requisitos de depósito directo

Límites sobre el dinero remunerado

Tiempo necesario para transferir fondos

Una cuenta sin comisiones puede resultar más rentable que otra con un rendimiento promocional mayor, pero podría estar sujeta a condiciones difíciles de cumplir.

El seguro protege el dinero

También debes confirmar que la institución tenga protección federal. La Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) cubre cuentas de ahorro, cheques, mercado monetario y certificados de depósito en bancos asegurados.

“El monto máximo estándar del seguro de depósitos es de $250,000 por depositante, por banco asegurado y por cada categoría de titularidad”, señala la FDIC. El límite no se aplica por separado a cada cuenta que una persona mantenga bajo la misma categoría en una institución.

Las cooperativas de crédito aseguradas federalmente ofrecen una protección similar mediante la Administración Nacional de Cooperativas de Crédito. La cobertura estándar también alcanza $250,000 por titular, institución y categoría de propiedad.

El aumento en los rendimientos puede tardar

Los bancos pueden modificar sus rendimientos después de una decisión de la Fed, pero algunas instituciones pueden conservarlos sin cambios. Las entidades que ya tienen suficientes depósitos cuentan con menos incentivos para elevar sus rendimientos.

El incremento tampoco garantiza una ganancia permanente. Las cuentas de ahorro de alto rendimiento tienen tasas variables, por lo que el banco puede reducirlas posteriormente si cambian las condiciones económicas.

Por ello, puedes revisar tu APY cada trimestre y compararlo con otras opciones. Un cambio de cuenta tendrá sentido cuando la ganancia adicional supere las comisiones, requisitos y demoras asociados con la transferencia.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre cuentas de ahorro de alto rendimiento y las tasas de la Fed

¿Qué cuentas podrían pagar más después del aumento?

Las cuentas de ahorro de alto rendimiento y algunas cuentas de mercado monetario. Los nuevos certificados de depósito también podrían ofrecer mejores rendimientos.

¿El banco debe aumentar automáticamente el APY?

No. Cada institución decide si mantiene, eleva o reduce su tasa según su estrategia y necesidad de captar depósitos.

¿Cuánto produce un APY de 4.10%?

Un saldo de $10,000 produciría aproximadamente $410 en un año si el rendimiento permaneciera estable y no hubiera retiros ni comisiones.

¿Las cuentas de alto rendimiento son seguras?

Sí, cuando pertenecen a bancos asegurados por la FDIC o cooperativas protegidas por la NCUA. Debes confirmar la cobertura antes de transferir dinero.

Conclusión

Las próximas semanas mostrarán qué instituciones trasladan el aumento de la Fed a sus clientes. Si eres de los consumidores que comparen el APY y las condiciones de cada cuenta tendrán más posibilidades de convertir la nueva política monetaria en una ganancia real, pero debes apresurarte porque las condiciones pueden variar rápidamente.

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