$100 al mes en el S&P 500 durante 20 años pueden convertirse en $76,000; el poder de invertir con constancia

Invertir $100 al mes puede parecer una cantidad modesta, pero el tiempo cambia la ecuación, cuando este hábito se realiza durante dos décadas, los rendimientos se hacen más que atractivos.

Un análisis de The Motley Fool publicado este viernes 28 de agosto de 2026 muestra que adoptar esta estrategia podría acumular cerca de $76,000 después de 20 años, utilizando como referencia un rendimiento anual promedio de 10%.

En este escenario, un inversionista habría aportado $24,000 de su bolsillo a un fondo que sigue al S&P 500, mientras que aproximadamente $52,000 corresponderían al crecimiento de la inversión, casi el triple de lo aportado. Este ejemplo resalta la gran ventaja de comenzar a ahorrar temprano: permite que los rendimientos acumulados se potencien con el paso de los años, incluso sin tener grandes sumas disponibles para invertir.

Lo que $100 dólares al mes pueden generar en dos décadas

El cálculo es comprobable: toma como base el rendimiento histórico del S&P 500, que ha promediado alrededor de 10% anual durante el último siglo, según The Motley Fool. Con ese supuesto, quien aporta $100 dólares cada mes a un fondo como el Vanguard S&P 500 ETF (VOO) llegaría a acumular aproximadamente $76,000 dólares en 20 años, sin tener ahorros previos.

“Una vez que el efecto de bola de nieve de esas inversiones mensuales se acelera, la mayoría de tus retornos provienen de la capitalización, no de las inversiones en sí mismas”, explicó David Dierking, analista de The Motley Fool.

La recomendación de los expertos para comenzar con este hábito es: automatiza una transferencia mensual fija a un fondo indexado de bajo costo para que la disciplina no dependa de la fuerza de voluntad, y así aprovechar las caídas comprando más acciones a menor precio.

La constancia importa más que el monto inicial

Dierking afirma que el secreto de este éxito radica en seguir invirtiendo durante las caídas, en lugar de detenerse por miedo, algo que Dierking calificó como “quizás el factor más importante para la creación de riqueza a largo plazo”.

Durante las correcciones, cada aportación mensual compra más acciones al mismo precio fijo, estrategia conocida como promedio de costo en dólares (dollar-cost averaging en inglés).

Un análisis de Neil Patel, publicado el 7 de agosto de 2026 en The Motley Fool, comparó una inversión inicial de $10,000 dólares en el S&P 500 hace una década. Quien solo invirtió esa suma terminó con casi $42,000 dólares, mientras que quien además aportó $100 dólares extra cada mes llegó a casi $69,000 dólares, un 65% más.

¿Por qué el hábito pesa más que el ingreso mensual?

Para familias trabajadoras con salarios modestos o que trabajan de forma independiente, esta diferencia es clara: no necesitas un ingreso alto para acumular patrimonio, sino constancia sostenida.

Otro experto en finanzas personales, Dave Ramsey, sostuvo en Yahoo Finance que hacerse millonario “puede comenzar con algo tan simple como invertir $100 dólares al mes y darle a ese dinero suficiente tiempo para crecer”.

Ramsey ejemplificó que, con un rendimiento anual de 12%, esos mismos $100 dólares mensuales durante 40 años podrían llegar hasta $1.17 millones de dólares, aunque reconoció que la mayoría de las personas que adoptan esta estrategia terminan aumentando su aportación conforme mejoran sus ingresos.

Esto podría ser la clave para comunidades con acceso limitado a asesoría financiera, donde muchos asumen, erróneamente, que invertir en la bolsa solo tiene acceso exclusivo para quienes ya tienen dinero.

El riesgo de no empezar a tiempo

Sin embargo, el mayor problema de esta estrategia radica en no empezar hoy. Cada año que retrasas el inicio de una inversión mensual reduce el monto final, porque el interés compuesto necesita tiempo para detonar.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre cómo crear una inversión de 5 cifras con $100 dólares mensuales

¿Necesito mucho dinero para empezar a invertir en el S&P 500?

No. Los analistas citados coinciden en que $100 dólares mensuales, sostenidos por años, generan resultados significativos gracias al interés compuesto.

¿Qué fondo se usa como ejemplo?

The Motley Fool utiliza el Vanguard S&P 500 ETF (VOO), uno de los fondos indexados más populares y de bajo costo.

¿Qué pasa si el mercado cae justo cuando empiezo a invertir?

Las caídas permiten comprar más acciones al mismo monto fijo, estrategia que históricamente mejora los retornos a largo plazo.

¿Cuánto se necesita para llegar a un millón de dólares?

Según Dave Ramsey, $100 dólares mensuales durante 40 años a 12% anual pueden superar los $1.17 millones.

¿Es seguro asumir 10% de rendimiento todos los años?

El S&P 500 no ha registrado un periodo de 20 años con pérdidas netas desde que existen registros modernos, según datos históricos ampliamente citados.

Conclusión

Estos cálculos destacan la importancia de la constancia, que durante 20 años puede triplicar lo aportado sin necesidad de grandes ingresos, incluso solo ahorrando $100 dólares al mes.

Quienes posterguen este hábito perderán años clave de capitalización, pero las personas que automaticen una aportación fija, aunque modesta, podrían acercarse a una independencia financiera real hacia 2046.

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