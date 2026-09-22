FC Barcelona revela fecha para que el Camp Nou esté listo

El FC Barcelona volverá al Estadio Olímpico durante varios meses la próxima temporada tras aprobar una nueva financiación de más de $600 millones de dólares para finalizar el proyecto de remodelación del Camp Nou.

El Barça volvió al Spotify Camp Nou el pasado mes de noviembre tras dos años en el Estadio Olímpico, pero deberá marcharse de nuevo antes del inicio de la temporada 2027-28 para permitir la instalación de la cubierta del estadio.

En la junta general anual del club, el tesorero Ferran Olivé confirmó que el plan es que el Barça termine la presente temporada en el Spotify Camp Nou antes de comenzar la próxima en el Estadio Olímpico.

El campeón de España tiene previsto regresar al Spotify Camp Nou en enero de 2028, para la segunda mitad de la temporada 2027/28.

??? ¡AVANZAN LOS TRABAJOS EN EL CAMP NOU!



??? El Barça arrancó con la instalación de los asientos de la tercera planta de su estadio



? Se prevé ampliar la capacidad del estadio a 72,000 espectadores a principios de 2027#barcelona #campnou #laliga #championsleague #futbol pic.twitter.com/tRMWFo40s9 — MARCA México ?? (@MarcaMexico_) September 17, 2026

¿Cuál será la capacidad final del Camp Nou?

El aforo del Camp Nou está limitado actualmente a 62,000 espectadores, con solo dos de las tres tribunas abiertas, aunque Olivé afirma que aumentará a 75,000 antes de que termine la presente temporada, a medida que se vaya abriendo gradualmente la tercera gradería.

Para cuando el Barça regrese al Camp Nou en 2028, el aforo habrá aumentado a 95,000, alcanzando finalmente los 105,000 antes de la temporada 2028/29, cuando el estadio debería estar completamente terminado.

?El Camp Nou terminado será diferente al proyecto original



? Se han introducido cambios en la construcción: un museo más grande, más aparcamientos, más espacios comerciales, acceso presidencial mejorado y cambios en la primera gradería del Gol Nord para mejorar la visibilidad pic.twitter.com/MHOK8L33FR — Carpetas Blaugranas (CB) (@carpetasFCB) September 19, 2026

Sede la final de la Champions de 2029

La UEFA anunció la semana pasada que el emblemático estadio del Barça acogerá la final de la Liga de Campeones por primera vez en 30 años en 2029, por lo que hay poco margen para nuevos contratiempos.

La remodelación del estadio, que comenzó en 2023, está sufriendo graves retrasos. La fecha de finalización de las obras se ha ido posponiendo continuamente, lo que ha afectado económicamente al club.

Como consecuencia, los socios del Barça tuvieron que aprobar este fin de semana un paquete de financiación de 510 millones de euros para «cubrir el impacto económico causado por los retrasos en la ejecución del proyecto», lo que eleva el coste total a casi 2.000 millones de euros.

“La operación se estructura en dos componentes”, anunció el Barça en un comunicado.

“El primero consiste en 300 millones de euros que permitirán completar el Camp Nou, un proyecto cuyo alcance se ha ampliado significativamente más allá de los planes originales mediante la incorporación de nuevas instalaciones, servicios y soluciones tecnológicas”.

“El segundo componente consiste en 210 millones de euros que se obtendrán mediante dos emisiones de Media Notes de 105 millones de euros cada una. La primera se emitió en julio de 2026, mientras que la segunda está prevista para octubre o noviembre de 2026”.

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