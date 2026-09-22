Fórmula 1 tendrá carreras más cortas desde la temporada 2027

Las carreras de Fórmula 1 serán 15 kilómetros más cortas en 2027. En línea con los cambios en el flujo de combustible para los motores del año que viene, la Comisión F1 ha acordado que la distancia total se reduzca de 305 a 290 kilómetros, completando así dos o tres vueltas menos, dependiendo del circuito.

La distancia total de las carreras de Fórmula 1 no será de 305 kilómetros en 2027. Ésa es la gran noticia después de la última reunión de la Comisión F1, que se ha reunido este lunes en la previa del GP de Azerbaiyán para acordar una serie de cambios de cara a la próxima temporada.

En línea con las modificaciones en el caudal de combustible, el cual aumenta para la próxima temporada, la distancia total de carrera se reduce en 15 kilómetros. Esto significa que las carreras durarán dos o tres vueltas menos, dependiendo de la longitud del circuito.

La única excepción es Mónaco, cuya duración se mantiene en 78 vueltas, ya que es la única carrera que no tiene una distancia total de 305, sino que es algo menos. Allí no habrá cambios.

Sin duda, ha sido el cambio más destacado, aunque no ha pillado por sorpresa, ya que se venía hablando de ello en los últimos meses, después de que se aprobara el aumento del caudal de combustible para dar mayor peso al motor de combustión frente al eléctrico.

Calendario oficial de 2027

Fórmula 1 anunció su calendario para la 78ª temporada y hay algunos cambios con respecto a la agenda del presente ejercicio, que ya se sabían de antemano. Además, se confirmó lo preanunciado por la categoría: en 2027 habrá más carreras sprint.

24 Races. 10 Sprints. ?



The 2027 F1 calendar is here! ?#F1 pic.twitter.com/GSlCRrpcVb — Formula 1 (@F1) September 16, 2026

Después de 36 apariciones consecutivas en el campeonato, el trazado de Montmeló entrará en pausa en 2027. El autódromo de Barcelona (desde este año es el GP de Cataluña porque el de España se mudó a Madrid) entró en el sistema de rotación con Spa-Francorchamps y en 2027 le tocará el turno de figurar a Bélgica. En 2028 volverá la cita catalana. La otra ausencia (definitiva) es la de Países Bajos en Zandvoort.

Las incorporaciones son Portugal, en el trazado de Portimao (con contrato por dos temporadas) y Turquía, que vuelve al calendario después de seis años de ausencia, aunque las dos últimas visitas (2020 y 2021) se dieron en medio de agendas reformuladas por la pandemia. El GP turco fue parte permanente desde 2005 hasta 2011.

Además, el próximo año habrá diez fines de semana con formato sprint. La carrera corta de sábados se estrenó en 2021 en el GP de Gran Bretaña y fue la primera de solo tres que se realizaron en el año (Italia y San Pablo fueron las restantes). La receta se repitió en 2022 y para 2023 se duplicaron porque hubo seis sprint, número que se mantuvo hasta el ejercicio en curso. Para 2027 se llegará a la decena.

Por último, en la agenda de 2027 aparecen las cuatro citas en Medio Oriente y las pruebas de pretemporada están programas para Baréin. El conflicto bélico en Irán obligó a cancelar las carreras de este año en Baréin (el GP se mudó a Malasia para el 4/10) y Arabia Saudita. Aún permanece en duda la concreción de las fechas de Qatar y Abu Dhabi y Fórmula 1 ya maneja un plan de contingencia para cerrar todo con una sola carrera (el calendario se reduciría a 22 Grandes Premios) en Europa.

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