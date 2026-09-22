Revelan la causa de la muerte de Hayden Panettiere: Sobredosis accidental de fentanilo

La actriz Hayden Panettiere falleció a causa de una sobredosis accidental de fentanilo y otros medicamentos, según informó el martes un forense de Carolina del Sur.

Según un comunicado de la oficina forense del condado de Greenville, la actriz de “Nashville” y “Heroes” tenía una combinación en su organismo de fentanilo y su subproducto químico, así como el medicamento ansiolítico alprazolam, un relajante muscular y un fármaco utilizado para tratar la depresión mayor y otros trastornos mentales graves.

Este nuevo informe llega más de un mes después de que se anunciara el repentino fallecimiento de Panettiere a los 36 años, el pasado 16 de agosto en el 701 Easley Bridge Road, Greenville, Carolina del Sur.

Los equipos de emergencia respondieron a una llamada y, al llegar al lugar, encontraron a una mujer en paro cardíaco. “El personal de emergencias médicas inició medidas avanzadas de soporte vital cardíaco; sin embargo, los esfuerzos de reanimación no tuvieron éxito y la persona fue declarada fallecida a las 2:32 p. m.”, indicó la oficina forense en un nuevo comunicado.

Brian Hickerson, la pareja intermitente de Panettiere, estaba con la actriz al momento de su muerte. Cuando llegaron los paramédicos, Hickerson les mostró una bolsa de medicamentos que tomaba la actriz y no tuvo ninguna reacción emocional hasta que Panettiere fue declarada muerta. En cambio, Zach, hermano de Brian, que también presenció la situación, se mostró muy afectado por la muerte de la actriz.

Tras anunciarse su muerte, surgieron rumores en torno a Hickerson, quien fue acusado en el pasado de violencia doméstica por parte de Panettiere. Hickerson publicó un comunicado en el que pedía que permitieran que continuara la investigación y señaló que no hubo indicios de violencia en la muerte de la actriz.

“La muerte de Hayden sigue bajo investigación y es importante permitir que esta continúe. Como se ha informado públicamente, la policía confirmó que no había indicios de violencia. Por respeto a los seres queridos de Hayden y a la investigación en curso, no haremos más comentarios por el momento”, decía el comunicado compartido con TMZ.

Panettiere había hablado abiertamente sobre sus problemas con el alcohol y las drogas a lo largo de los años. En mayo de este año, publicó unas memorias tituladas “This Is Me: A Reckoning”, en las que escribió con franqueza sobre estas dificultades y el impacto de crecer en Hollywood.

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