Lionel Richie fue sometido a una intervención cardíaca y se tomará una pausa de su gira

El legendario cantante Lionel Richie se sometió a una intervención cardíaca mientras se encontraba en medio de su gira conjunta “Sing a Song All Night Long” con Earth, Wind & Fire.

El representante de Richie dijo a ABC News que el cantante se sometió a un procedimiento por fibrilación ventricular, un ritmo cardíaco irregular. El representante aseguró que Richie salió bien del procedimiento, pero se tomará una pausa de la gira para recuperarse por completo.

“El médico dijo que todo salió a la perfección. Lionel se encuentra muy bien, pero se tomará un descanso y pronto volverá a los escenarios”, declaró el representante.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, la fibrilación ventricular es una condición cardíaca provocada por un ritmo irregular que puede causar síntomas como fatiga, dificultad para respirar y dolor en el pecho.

Lionel Richie ha enfrentado problemas de salud este año desde que inició su gira nacional conjunta con Earth, Wind & Fire. El 24 de junio terminó su concierto antes de tiempo en St. Paul, Minnesota, alegando que se sentía mareado. El cantante estaba interpretando “Dancing on the Ceiling” cuando se sentó en el escenario, se levantó y caminó unos metros antes de volver a sentarse.

También se reportó que ingresó en un hospital de St. Louis tras sentirse débil y deshidratado después de un concierto el 29 de agosto. Con esta sería la tercera vez que Lionel Richie es ingresado en un centro de salud en los últimos tres meses.

Lionel Richie tenía previsto actuar con Earth, Wind & Fire en el Chase Center de San Francisco el sábado 26 de septiembre, en el United Center de Chicago el 30 de septiembre y en el Schottenstein Center de Columbus, Ohio, el 2 de octubre. Los tres conciertos fueron pospuestos y todavía no se han fijado las nuevas fechas de los shows.

El intérprete de “Hello” también tiene programada una residencia en el Encore Theater del Wynn Las Vegas los días 14, 16 y 17 de octubre, y 11, 13 y 14 de noviembre.

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