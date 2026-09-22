Aleks Syntek recibe una beca de la Universidad del Perreo tras sus críticas

Aleks Syntek podría tener una nueva asignatura pendiente y, curiosamente, no tiene nada que ver con la música que ha defendido durante su carrera. La Universidad del Perreo, comandada por Wisin, le ofreció una beca completa después de que el cantante volviera a generar reacciones por sus comentarios sobre el reguetón, esta vez a raíz de lo ocurrido durante los festejos por el Grito de Independencia.

La propuesta apareció en las redes sociales de la institución con un comunicado dirigido formalmente a Raúl Alejandro Escajadillo Peña, nombre real del intérprete. El anuncio planteó que su Comité de Admisiones había evaluado su trayectoria antes de tomar la decisión.

“Tenemos el honor de informarle que, tras una rigurosa evaluación de su trayectoria, el Comité de Admisiones ha resuelto otorgarle una Beca Completa para cursar estudios en la Universidad del Perreo”, se lee en el mensaje.

Perreo, “flow” y una biblioteca de bajos

La invitación tiene todos los elementos de una institución académica, aunque con materias bastante particulares. Según la publicación, Syntek tendría la matrícula cubierta y acceso a todas las cátedras, además de un lugar reservado en primera fila para la clase magistral del semestre.

El plan de estudios incluye Perreo Intenso I, II y III, Laboratorio de “Flow” y Ritmo. La propuesta también contempla acceso VIP a una biblioteca dedicada a los bajos y los 808, una referencia directa a elementos característicos de buena parte de la música urbana.

La Universidad del Perreo cerró su peculiar ofrecimiento con una frase que mantiene el tono humorístico de toda la invitación: “Aquí se viene a aprender, a sudar y a perrear con honores”.

Por ahora, no existe una respuesta pública de Syntek sobre la propuesta, ni información que permita saber si aceptará la invitación.

La polémica antes de la publicación

La beca apareció después de la controversia que el cantante protagonizó durante una presentación por el Grito de Independencia de México.

“¿Por qué Bad Bunny es el número uno? Y el otro día dijo en una entrevista que después de un concierto se hace una paja. ¿Apoyan eso, neta? Yo no quiero a ese señor conmigo”, expresó entre otras cosas.

Lo ocurrido volvió a poner sobre la mesa la postura que Syntek ha expresado durante años respecto al reguetón y sus críticas hacia determinadas expresiones de la música urbana.

Esto parece haber inspirado a la Universidad del Perreo para convertir sus diferencias con el artista en una invitación bastante peculiar.

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