Más de $200,000 al año: esto ganan los gerentes de In-N-Out

Los gerentes de las tiendas In-N-Out ganan actualmente más de $200,000 al año en promedio, una cifra que supera ampliamente el salario promedio de quienes ocupan puestos similares en restaurantes de comida rápida en Estados Unidos.

Gerentes de In-N-Out superan los $200,000 al año

Denny Warnick, director de operaciones de In-N-Out, confirmó a USA TODAY que el salario promedio anual de los gerentes de sus restaurantes ya supera los $200,000.

La cantidad representa un incremento de aproximadamente $40,000 respecto a 2018.

En ese año, los gerentes de la cadena ganaban más de $160,000 al año, de acuerdo con información publicada entonces por USA TODAY.

La diferencia también resulta considerable frente a lo que se paga en puestos similares dentro de la industria.

Según datos de Indeed, el salario promedio nacional para un gerente de restaurante de comida rápida es de $55,943 al año.

Esto significa que el promedio reportado por In-N-Out supera esa cantidad por más de $144,000.

La compañía explica por qué paga salarios más altos

Warnick relacionó la política salarial con una filosofía establecida desde los orígenes de la empresa.

“Nuestros fundadores, Harry y Esther Snyder, creían no solo en cuidar muy bien a nuestros clientes, sino también en cuidar realmente muy bien a nuestros empleados”, declaró Warnick a USA TODAY.

“Su filosofía era tratar a los empleados como familia y esforzarse por ser un empleador excepcional, y pagar salarios más altos de lo normal era una parte importante de esa filosofía”, añadió.

La compañía considera que los salarios y beneficios superiores al promedio también contribuyen a reducir la rotación tanto entre gerentes como entre otros trabajadores.

“Muchos de nuestros empleados han estado con In-N-Out durante décadas, manteniendo los valores y las prácticas establecidas por nuestros fundadores”, agregó Warnick.

Los salarios elevados no se limitan a los puestos gerenciales.

En el restaurante de St. George, Utah, inaugurado el 14 de agosto, el salario inicial es de $17.50 por hora.

In-N-Out continúa expandiéndose en Estados Unidos

El aumento de los salarios de sus gerentes coincide con un periodo de expansión para la cadena, que durante años estuvo fuertemente vinculada con California.

In-N-Out tiene previsto abrir una segunda sede corporativa en Tennessee a finales de 2026.

La compañía ya cuenta con cinco restaurantes en ese estado. Uno de ellos abrió en la localidad de Franklin el 25 de febrero de 2026.

La cadena también ha ampliado su presencia con establecimientos en Colorado, Texas e Idaho y anteriormente anunció sus planes de llegar a Nuevo México para 2027.

Además, el 9 de junio inauguró en Las Vegas Strip el segundo restaurante más grande de In-N-Out en términos de capacidad de asientos.

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