Operador de 314 Wendy’s entra en bancarrota y puede comprometer 9,000 empleos

Meritage Hospitality Group, uno de los principales franquiciados de la cadena Wendy’s, solicitó protección por bancarrota desde este jueves 17 de septiembre de 2026, poniendo bajo incertidumbre el futuro de sus 314 restaurantes y de unos 9,000 empleados en 15 estados.

La compañía enfrenta reclamos de Wendy’s por $27.4 millones en regalías y cuotas vencidas, además de otros $119.5 millones en ‘cargos por operaciones continuas’, según documentos judiciales, mientras avanza su proceso de reestructuración.

La bancarrota no implica el cierre inmediato de los restaurantes ni el despido automático del personal, aunque Meritage reconoció que analiza vender o cerrar locales de bajo rendimiento. Mientras tanto, trabajadores y clientes esperan las decisiones que tome la empresa durante el proceso judicial.

Wendy’s busca terminar los contratos de franquicia

Meritage Hospitality Group solicitó acogerse al Capítulo 11 del Código de Bancarrota en el Tribunal Federal del Distrito Oeste de Michigan. Ese procedimiento permite que una empresa continúe operando mientras renegocia sus deudas, obtiene financiamiento y presenta un plan de reorganización.

La solicitud de bancarrota llegó un día después de que la filial franquiciadora de Wendy’s enviara una notificación para terminar “con efecto inmediato” los contratos de franquicia y los derechos de ocupación de Meritage. La empresa presentó su solicitud bajo el Capítulo 11 al día siguiente, lo que activó una suspensión automática sobre determinadas acciones de los acreedores, según documentos judiciales revisados por The Associated Press.

Wendy’s solicitó posteriormente al tribunal que levantara esa suspensión para poder hacer efectiva la terminación. Meritage disputa la validez del aviso y sostiene que los contratos siguen vigentes mientras avanza el procedimiento judicial.

Ese conflicto pone en duda quién controlará a largo plazo los 314 restaurantes. Wendy’s sostuvo que Meritage acumuló $27.4 millones en regalías y cuotas, además de $119.5 millones en cargos por continuidad operativa, aplicados cuando un franquiciado cierra establecimientos. Pero el problema de Meritage es más profundo, ya que cerró 60 restaurantes con bajo desempeño como parte de una reestructuración previa.

Empleos y salarios continuarán por ahora

Mientras tanto, Meritage aseguró que pretende mantener abiertos sus restaurantes y continuar pagando salarios y beneficios sin interrupciones. Para hacerlo, solicitó autorización judicial mediante las llamadas mociones del primer día, utilizadas para mantener operaciones esenciales al comienzo de una bancarrota.

“La empresa anticipa mantener las operaciones de los restaurantes durante el proceso de reestructuración”, indicó Meritage. La compañía también dijo que espera pagar normalmente a proveedores por bienes y servicios entregados después de la fecha de la solicitud.

Los documentos judiciales sitúan la plantilla en 8,850 trabajadores, mientras la compañía redondea la cifra a aproximadamente 9,000. Los restaurantes se encuentran en Arkansas, Connecticut, Florida, Georgia, Indiana, Massachusetts, Michigan, Mississippi, Missouri, Carolina del Norte, Ohio, Oklahoma, Tennessee, Texas y Virginia.

Carne cara y ventas débiles agravaron la crisis de Meritage

Meritage atribuyó parte de su deterioro financiero a los precios récord de la carne de res. Según los documentos del caso, su costo promedio de carne aumentó 18.9% frente al año anterior, presionado por un inventario ganadero reducido, restricciones sanitarias a importaciones mexicanas y aranceles sobre productos sudamericanos.

La empresa también registró una caída de 11.3% en las ventas comparables durante el último trimestre de 2025. A ello sumó condiciones climáticas adversas, promociones agresivas y menor efectividad de las campañas publicitarias de Wendy’s.

El efecto combinado de estos factores fue considerable. El EBITDA a nivel de restaurantes, una medida de rentabilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, cayó 48% durante 2025, mientras los márgenes descendieron a su nivel más bajo en 30 años, según un informe de la compañía citado por Restaurant Dive.

Wendy’s también pierde clientes

Sin embargo, la crisis de Wendy’s no se limita a un solo franquiciado. La cadena informó que sus ventas comparables en Estados Unidos disminuyeron 7% durante el segundo trimestre de 2026, mientras las ventas de todo su sistema estadounidense retrocedieron 8.2%.

“Wendy’s es una marca icónica con activos excepcionales. Hoy claramente no estamos operando a nuestro potencial”, afirmó en agosto Robert Wright, presidente y director ejecutivo de la cadena.

Ante la bancarrota, Wendy’s señaló: “Trabajamos con esta organización de franquicias y sus prestamistas durante más de un año para encontrar un camino sostenible”. La compañía agregó que, dadas las circunstancias, concluyó que terminar el acuerdo era “el curso de acción apropiado”.

Los locales podrían venderse

Meritage afirmó que evaluará alternativas estratégicas, incluidas posibles ventas o cierres de establecimientos con pérdidas. No obstante, hasta este martes no había anunciado una lista adicional de restaurantes que dejarían de operar.

“Una reestructuración voluntaria supervisada por el tribunal es el camino más eficaz y proactivo para fortalecer las finanzas de Meritage”, sostuvo la empresa. El objetivo declarado es reducir obligaciones y conseguir una estructura de capital sostenible.

¿Qué pueden hacer empleados y clientes de Wendy’s?

Los empleados deben prestar atención a cambios de horario, avisos sobre beneficios, comunicaciones oficiales y posibles notificaciones de despido. Una solicitud bajo el Capítulo 11 protege temporalmente a la empresa de sus acreedores, pero no garantiza que todos los establecimientos permanezcan abiertos.

Por ahora, la recomendación es conservar recibos de nómina, información sobre beneficios y comunicaciones de la empresa, además de revisar el portal judicial administrado por Kroll. Los clientes también deberían vigilar cualquier cambio en tarjetas de regalo o programas de lealtad, cuya continuidad depende de la autorización del tribunal.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la bancarrota de Meritage, operadora de Wendy’s

¿Los 314 restaurantes Wendy’s cerrarán?

No existe un anuncio de cierre general. Meritage pretende mantener sus restaurantes operando, aunque podría vender o cerrar establecimientos con bajo rendimiento.

¿Los 9,000 empleados perderán su trabajo?

No se anunciaron despidos masivos. La compañía solicitó autorización para continuar pagando salarios, prestaciones y gastos reembolsables durante la reestructuración.

¿En qué estados opera Meritage?

La empresa administra restaurantes en 15 estados, con sus mayores concentraciones en Michigan, Florida y Georgia. Michigan cuenta con 54 Wendy’s, mientras Florida y Georgia tienen 44 cada uno.

¿La bancarrota afecta a toda la cadena Wendy’s?

No. La solicitud corresponde a Meritage, una empresa independiente que opera aproximadamente el 5% de los restaurantes Wendy’s de Estados Unidos.

¿Seguirán funcionando las tarjetas de regalo?

Meritage pidió autorización judicial para continuar aceptando tarjetas de regalo y respetando los programas de lealtad. Los clientes deben conservar comprobantes y revisar comunicados oficiales.

Conclusión

El tribunal determinará si Meritage obtiene financiamiento, conserva sus derechos de franquicia y mantiene abiertos sus restaurantes. El punto más delicado será la disputa con Wendy’s: si la cadena consigue hacer efectiva la terminación de los contratos, la continuidad de los establecimientos podría complicarse incluso antes de que se apruebe un plan de reorganización.

Para las comunidades con mayor presencia de Meritage, especialmente Michigan, Florida y Georgia, los próximos meses definirán si la reorganización protege los empleos o conduce a nuevas ventas y cierres. Hasta entonces, la promesa de mantener salarios y operaciones debe entenderse como una intención sujeta a financiamiento y autorización judicial, no como una garantía.

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