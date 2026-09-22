Yankees vencen a Tampa Bay y aseguran localía para la Serie del Comodín

Los Yankees de Nueva York blanquearon 2-0 a los Rays de Tampa Bay con una gran salida de Carlos Rodón y aseguraron al menos ser home club en el juego por el Comodín.

Los Bombarderos del Bronx se apoyaron en una magnífica salida de Rodón y también en un jonrón de Cody Bellinger que les dio las dos carreras de la victoria.

Rodón lanzó por espacio de 8.0 entradas sin permitir carreras, solo recibió 3 hits y ponchó a 8 bateadores.

Los Yankees llegaron a 90 victorias y aseguraron ser home club en la Serie del Comodín, siempre y cuando no consigan ganar el banderín de la División Este de la Liga Americana.

El equipo de Nueva York se volverá a enfrentar en solo horas a los Rays en el segundo juego de la doble tanda.

Si los Rays ganan, Tampa Bay asegurará ser líderes de división y mandará a los Yankees directo a la pelea por el comodín junto con los Boston Red Sox y un equipo a confirmar.

Aaron Judge tiene una distensión de “grado moderado” que lo llevaría a perderse la Serie de Comodín de Playoffs y llegaría para una hipotética Serie Divisional.

Aaron Boone, manager de los Yankees, reveló que la gravedad de la distensión era mayor a la que esperaban, pero descartan que participe en la Serie de Comodín.

“Tenemos previsto que no participe”, declaró Boone el martes. “Pero también estamos en una época del año en la que… obviamente, lo consideraríamos seriamente si se diera la oportunidad. Pero falta una semana para eso. No lo espero, pero tampoco lo descarto”.

Es probable que los Yankees reciban a los Medias Rojas de Boston para la Serie de Comodín en el Yankee Stadium, el próximo 29 de septiembre. De llegar a la Serie Divisional, los Bombarderos del Bronx podrían tener de vuelta al capitán.

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