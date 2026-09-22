Nueva York impone reglas más estrictas a los creadores de inteligencia artificial

El estado de Nueva York exigirá por ley que, a partir de noviembre, los desarrolladores de inteligencia artificial (IA) de vanguardia se registren y cumplan con estrictos estándares “de transparencia, seguridad e informes de incidentes”, anunció la gobernadora Kathy Hochul.

La nueva regulación, en cumplimiento con la Ley de Seguridad y Educación en IA Responsable (Ley RAISE), aprobada el año pasado por la legislatura estatal, exigirá que, a partir de enero, informen sobre incidentes críticos de seguridad en un plazo de 72 horas y proporcionen informes periódicos a la nueva Oficina de Innovación Digital, Gobernanza, Integridad y Confianza (DIGIT) del Estado.

Las empresas que no cumplan con las normas se enfrentarán a sanciones civiles.

Hochul anunció además el nombramiento del abogado Marc Gilman como director adjunto de la nueva Oficina de Innovación Digital, creada el pasado diciembre, de quien dijo que aporta años de experiencia en gestión de riesgos tecnológicos y cumplimiento normativo.

“A medida que esta tecnología evoluciona, utilizaremos todas las herramientas disponibles a nivel estatal para proteger a los neoyorquinos. Analizaremos detenidamente otras maneras de ampliar la Ley RAISE y fortalecer nuestras leyes sobre IA”, indicó Hochul.

Incluso, dijo que no descarta explorar medidas de seguridad “como los interruptores de apagado automático de la IA si se consideran viables y beneficiosas para nuestro estado”, algo que también evalúa California.

“En contraste con lo que acabo de decir sobre la importancia de actuar con urgencia, mañana Donald Trump se dirigirá a los líderes mundiales en la Asamblea General de la ONU. Recurrirá a sus tácticas habituales. Insultará a nuestros aliados. Incluso podría amenazar con anexar otra nación soberana. Pero lo que no escucharán es un plan serio y bien pensado para regular la inteligencia artificial”, afirmó la demócrata.

Trump ha rechazado poner freno al desarrollo de la IA, como han sugerido los líderes del sector tecnológico, y, al contrario, ha dicho que creará la Fuerza IA y designará a un zar. De acuerdo con el mandatario republicano, con las leyes existentes puede vigilarse esta tecnología sin necesidad de ralentizar su desarrollo y mantener la supremacía de EE.UU. en IA sobre China.

“Negarse a cumplir con sus responsabilidades, negarse a tomar en serio la regulación de la IA -quizás debido a sus inversiones personales en empresas de IA- constituye una abdicación de responsabilidad de proporciones épicas”, aseguró Hochul.

La gobernadora hizo un llamado a la Administración Trump y a los líderes mundiales “para que den un paso al frente y se unan a nosotros, porque no puede ser solo Nueva York. No puede ser solo California. No pueden ser solo un puñado de gobernadores. Necesitamos una estrategia nacional y global”.

El pasado viernes, el gobernador de California, Gavin Newsom, firmó una orden ejecutiva que endurece la vigilancia sobre las empresas de IA de ese estado y ordenó a su equipo evaluar la creación de un ‘interruptor de apagado’ obligatorio para los modelos de IA más avanzados, así como la instalación permanente de auditores independientes dentro de los laboratorios de las principales empresas del sector.

Con información de EFE

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