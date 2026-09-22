Por ocultar horas trabajadas en su app, DoorDash deberá compensar con $131,5 a millones a deliveristas de NYC

Más de 260,000 deliveristas de Nueva York recibirán compensaciones económicas como parte de un acuerdo de $131.5 millones alcanzado por la Ciudad con DoorDash, una de las principales plataformas de entrega de alimentos y productos a domicilio en el país, por violaciones sistemáticas de las leyes laborales que protegen a los repartidores de aplicaciones.

El alcalde Zohran Mamdani y el Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador (DCWP) informaron que más de $115 millones serán entregados directamente a los trabajadores. Los restantes $16 millones corresponderán a sanciones civiles y costos relacionados con la investigación y el nuevo programa de supervisión.

La pesquisa encontró que DoorDash no pagó a miles de deliveristas por trabajos ya realizados y retrasó ilegalmente los pagos de muchos otros. También excluyó determinadas horas de viaje y períodos de disponibilidad al calcular la tarifa mínima obligatoria.

“Cuando un trabajador gana un salario, merece recibirlo, no mañana ni después de una demanda, sino a tiempo y en su totalidad. Esta empresa pagó menos a más de 260,000 trabajadores y hoy estamos recuperando ese dinero. Ninguna corporación está por encima de la ley”, resaltó el mandatario municipal.

Por ejemplo, Rosendo Tacam, deliverista, líder de Los Deliveristas Unidos e integrante del Proyecto de Justicia Laboral, afirmó que trabajaba más de 80 horas semanales distribuyendo alimentos y medicinas cuando DoorDash desactivó su cuenta y dejó de pagarle su última semana de trabajo.

“Me sentí enojado y poco respetado. Cuando me uní a Los Deliveristas Unidos, me di cuenta de que no estaba solo. Presenté mi denuncia ante el DCWP porque sabía que teníamos que alzar la voz”, relató.

Para Rosendo, el acuerdo demuestra el impacto que puede tener la organización colectiva frente a las grandes plataformas.

“Ver hoy que los deliveristas reciben justicia es una prueba de que cuando nos organizamos podemos hacer que las compañías nos respeten como los trabajadores esenciales que fuimos y seguimos siendopara nuestra ciudad”, aseguró.

Asimismo, se dispuso de una página web para que los trabajadores de entrega afectados puedan aclarar sus dudas: nyc.gov/doordash

¿Quiénes recibirán los pagos?

De acuerdo con un comunicado de la Ciudad, serán compensados los trabajadores que sufrieron pagos incompletos o atrasados entre el 22 de abril de 2022 y el 28 de junio de 2026.

Los beneficiarios no tendrán que presentar una reclamación ni entregar pruebas. El DCWP sostiene que ya identificó a las personas afectadas mediante el análisis de los registros de DoorDash.

A finales de octubre, el administrador del acuerdo enviará un correo electrónico personalizado a la última dirección utilizada por cada trabajador en la aplicación. El mensaje indicará la cantidad que le corresponde y permitirá elegir entre un pago electrónico o un cheque por correo.

Quienes no seleccionen una modalidad recibirán automáticamente un cheque en su última dirección conocida. A finales de septiembre también comenzará a funcionar una línea telefónica para responder preguntas y actualizar datos de contacto.

Un grupo más reducido, que podría incluir usuarios de DashLink, recibirá sus pagos a principios de 2027 debido a errores adicionales que DoorDash todavía debe corregir en su sistema.

“Los trabajadores de entrega de Nueva York están demostrando que los algoritmos opacos no tendrán la última palabra a la hora de determinar cuánto se les paga por el arduo trabajo que realizan”, afirmó Samuel A. A. Levine, comisionado de DCWP.

Hasta tres veces lo adeudado

Como destaca un comunicado municipal, la compensación dependerá del tipo de infracción. Según el DCWP, un trabajador a quien DoorDash debía $1,000, pero que no recibió nada, obtendrá $3,000: el salario originalmente adeudado más una compensación equivalente al 200% de esa cantidad.

Si el trabajador recibió los $1,000 después del plazo permitido por la ley, la compensación será de $2,000.

La investigación también determinó que DoorDash incumplió la tarifa mínima para los deliveristas, actualmente establecida en $22,13 por hora, sin incluir las propinas. Aunque la plataforma aumentó su pago por hora en diciembre de 2023, dejó fuera varias categorías de tiempo que debían contabilizarse.

Entre ellas figuran algunos períodos durante los cuales los trabajadores permanecían disponibles para recibir pedidos y determinados segmentos de entregas agrupadas, conocidas como “batched trips”.

De igual forma se conoció que DoorDash deberá actualizar su aplicación para impedir que se ofrezca una entrega a un trabajador si su tiempo no está siendo registrado como período de disponibilidad remunerado o como tiempo de viaje. También tendrá que ofrecer información más clara sobre las horas trabajadas y los pagos.

Ver hoy que los deliveristas reciben justicia es una prueba de que cuando nos organizamos podemos hacer que las compañías nos respeten como los trabajadores esenciales que fuimos y seguimos siendopara nuestra ciudad” Rosendo Tacam – Deliverista

Nuevo sistema de vigilancia

Hay más: durante los próximos tres años, DoorDash deberá entregar informes mensuales al DCWP. El Proyecto de Justicia Laboral y el Observatorio de Algoritmos de la Universidad de Princeton desarrollarán además una herramienta para que los repartidores compartan directamente con la Ciudad los datos que aparecen en sus aplicaciones.

El sistema permitirá comparar la información proporcionada por DoorDash con los registros de los propios trabajadores. La compañía tendrá prohibido bloquear, desactivar o penalizar a quienes utilicen la herramienta.

La investigación municipal examinó más de 152 millones de transacciones y aproximadamente 110 millones de horas de trabajo.

Al cierre de esta edición no se conoció sobre la reacción de la plataforma tecnológica ante este acuerdo multimillonario.

El acuerdo en cifras: