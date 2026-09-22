Trump amenaza con “aniquilar” a Irán si no hay un acuerdo y prevé un acuerdo después de las elecciones de noviembre

El presidente estadounidense Donald Trump amenazó este martes con “aniquilar” a la República Islámica de Irán si no alcanza un acuerdo con su país y afirmó que espera que Teherán se siente a negociar después de las elecciones de medio mandato de noviembre.

Presentó, en su discurso ante la Asamblea General de la ONU, el futuro de Irán como una elección entre un acuerdo con Washington o una nueva ofensiva militar.

“Quizá uno de los más grandes del Oriente Medio o el mundo. O aniquilo a la República Islámica rápidamente”, afirmó al referirse a las dos alternativas que aseguró enfrenta su gobierno.

Trump aseguró que Estados Unidos ofreció a Irán cooperación económica a cambio del abandono de su programa nuclear y del respaldo a grupos que Washington considera terroristas, pero sostuvo que Teherán rechazó la propuesta.

Defendió además las operaciones militares estadounidenses contra Irán y afirmó que la campaña destruyó buena parte de su capacidad militar, incluidos sistemas de defensa aérea, radares y capacidades relacionadas con misiles y drones.

Trump dice que seguirá presionando a Teherán

Trump también sostuvo que la economía iraní se encuentra en una situación crítica y afirmó que la inflación supera 300%.

Añadió que su administración seguirá presionando a Teherán para que abandone sus ambiciones nucleares, detenga los ataques contra la navegación comercial y deje de respaldar organizaciones consideradas terroristas por Washington.

También hizo referencia al estrecho de Ormuz, una de las principales rutas energéticas del mundo. Afirmó que la Armada estadounidense ha escoltado el tránsito de más de 1,000 millones de barriles de petróleo por esa vía desde el comienzo del conflicto.

El mandatario planteó que un acuerdo permitiría a Irán reconstruir su economía, pero advirtió que la alternativa sería una nueva acción militar.

“Creo que vamos a llegar a un acuerdo después de las elecciones”, afirmó Trump, al referirse a los comicios de medio mandato de noviembre.

Añadió que Irán estaría esperando conocer el resultado electoral antes de tomar una decisión.

Trump aclaró, sin embargo, que su política hacia Teherán no dependerá del resultado electoral. “Lo único que sucede es que Irán jamás tendrá un arma nuclear”, advirtió.

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