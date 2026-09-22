Trump firmará acuerdo de seguridad con Groenlandia y Dinamarca

La Casa Blanca confirmó que el presidente Donald Trump con autoridades de Dinamarca y Groenlandia firmarán este martes un acuerdo estratégico que garantiza la presencia militar permanente de las fuerzas estadounidenses en la isla del Ártico.

Se espera que el republicano, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen; y el jefe de Gobierno de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, suscribirán el pacto a las 10:40 a.m. (hora del Este), en el marco de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), informó EFE.

Detalles de la firma del acuerdo

Según el documento, se mantendrá la soberanía danesa sobre el territorio autónomo y el derecho a la autodeterminación de la población groenlandesa. Asimismo, la alianza bloqueará de manera contundente cualquier acceso de Rusia y China a la zona de la isla.

Asimismo, el acuerdo se establece tras un periodo de tensiones diplomáticas registrado a comienzos de año entre Washington D.C., Copenhague, las autoridades locales y los integrantes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), provocado por declaraciones del presidente Trump sobre la posibilidad de tomar control militar del territorio.

Presencia estadounidense actual en Groenlandia

Las Fuerzas Armadas estadounidenses operan únicamente en la base espacial de Pituffik, anteriormente llamada base de Thule. Su presencia registró un descenso progresivo en las últimas décadas por decisiones operativas de Washington D.C., según indicaron las autoridades danesas.

La base legal previa para esta alianza se respalda en el tratado defensivo firmado en 1951 y actualizado en el año 2004 para incorporar formalmente a Groenlandia, lo que le otorga a Estados Unidos la potestad de instalar nuevas áreas de defensa dentro de ese territorio.

Sigue leyendo:

– Trump cuestiona al juez de la demanda de medios y anticipa una apelación

– Trump TV inicia sus emisiones en plena disputa de la Casa Blanca con los medios

– Kamala Harris vuelve a la campaña electoral mientras evalúa una candidatura presidencial en 2028