Ben Rice supera los 40 jonrones y se une a par de leyendas en los Yankees

Los Yankees de Nueva York derrotaron 9-2 a los Rays de Tampa Bay gracias a la ofensiva de Ben Rice, quien llegó a 40 jonrones en la temporada 2026, la primera en su carrera.

Rice conectó par de bambinazos ante los Rays y llegó a los 41 jonrones en 2026. El bateador de 27 años es el tercer jugador en la historia de los Yankees que conecta 40 o más jonrones en una misma temporada en los tres primeros años de su carrera.

El primera base de los Yankees se une en esa lista a Joe Dimaggio, con 46 jonrones en 1937, y Aaron Judge, quien bateó 52 en 2017 y ganó el premio a Novato del Año.

Ben Rice homers again!



He makes it a 4-way tie atop the AL leaderboard with 41 HR! pic.twitter.com/NvQxD3nui9 — MLB (@MLB) September 24, 2026

Ben Rice ha bateado para .263 con 148 hits, 41 jonrones, 97 carreras impulsadas y 103 carreras anotadas en 151 juegos este año.

Rice estableció un récord personal de jonrones. El joven slugger superó por largo su marca personal de 26 jonrones en 2025.

También superó su tope personal en carreras empujadas, carreras anotadas, hits conectados y tiene el mejor OPS ajustado en una temporada.

Yankees gana y aguarda al comodín contra Boston

George Lombard Jr. también conectó un jonrón para los Yankees y Cedric Mullins bateó otro para los Rays.

Nueva York tiene asegurado ser sede de una Serie de Comodines de la Liga Americana al mejor de tres partidos a partir del martes, probablemente contra Boston. El ganador se enfrentará a los Rays en una Serie Divisional al mejor de cinco.

McMahon conectó un sencillo productor de carrera en la segunda entrada y aumentó la ventaja a 7-0 en la tercera con su tercer grand slam de su carrera.

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