Giancarlo Stanton podría regresar a los Yankees para los playoffs

Giancarlo Stanton ha estado de baja por cinco meses y medio, pero su regreso a la alineación de los Yankees para la postemporada es una posibilidad para los del Bronx.

Stanton bateó este miércoles frente a lanzadores del equipo Doble A. El slugger corrió en las bases y también conectó un jonrón tras tener en siete turnos al bate.

“Los estamos dejando al margen de la conversación”, dijo con voz ronca el gerente de Nueva York, Aaron Boone, quien se veía afectado por un resfriado.

“Se trata más bien de una situación de bateador emergente”, dijo Boone. “Veremos si esa es siquiera una opción realista”.

Giancarlo Stanton and Trent Grisham took live at-bats today in Somerset. Aaron Boone said Stanton hit a HR. “They’re knocking on the door.” Yankees are also considering using Carlos Lagrange on a playoff roster. — Bryan Hoch ?? (@BryanHoch) September 23, 2026

Los Yankees necesitarán bates para la serie del Comodín de la Liga Americana en la que probablemente se enfrentarán, al mejor de tres juegos, a los Medias Rojas de Boston.

Cabe destacar que los Bombarderos del Bronx pusieron a Aaron Judge en la lista de lesionados de 10 días luego de una distensión de la pantorrilla y el capitán no estará para la Serie de Comodín.

Se espera, en caso de avanzar, pueda jugar en la Serie Divisional de postemporada lo que representa una dura baja para el equipo.

Giancarlo Stanton y una lista de lesiones

Stanton no ha jugado desde el 24 de abril debido a una distensión muscular en las pantorrillas de ambas piernas, después de haber comenzado la temporada con un promedio de bateo de .256, tres jonrones y 14 carreras impulsadas en 24 juegos.

Entre sus otras lesiones se incluyen distensiones del bíceps derecho, la rodilla derecha, el isquiotibial izquierdo (en tres ocasiones), el cuádriceps izquierdo y ambos músculos de la pantorrilla, además de inflamación del tobillo derecho, tendinitis del tendón de Aquiles izquierdo y dolor en los tendones de ambos codos.

El slugger de los Yankees recibirá 25 millones de dólares el próximo año, en la última temporada garantizada de un contrato de 325 millones de dólares a 13 años que incluye una cláusula de rescisión de 10 millones de dólares para una opción del club de 2028.

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