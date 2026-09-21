Anuncian acuerdo entre Paramount y el fiscal general de California

Hace horas se ha anunciado que Paramount Skydance logró llegar a un acuerdo con el fiscal general de California, Rob Bonta, y con los otros 11 fiscales generales del país que hace semanas lograron bloquear la fusión entre el conglomerado dirigido por David Ellison y Warner Bros. Discovery.

Esta información fue compartida por “Bloomberg” luego de que todo el fin de semana se compartieran rumores sobre las negociaciones. La intención de Paramount era no tener que esperar hasta marzo del 2027 para resolver el caso antimonopolio, pues eso los perjudica financieramente.

Por ahora, no se han compartido detalles del acuerdo al que se llegó, aunque algunas fuentes hablaban sobre la petición de Bonta de que Paramount gestionara Warner Bros. Discovery de forma independiente, sin hacer una fusión.

Del lado del fiscal de California, no solo estaba defender las preocupaciones de los trabajadores de Warner, sino también evitar que Paramount se llevara sus oficinas principales del estado.

La fuente consultada por “Bloomberg” asegura que los abogados de algunos de los 12 fiscales involucrados en el caso estuvieron trabajando toda la noche en el acuerdo, el cual supuestamente será difundido este mismo lunes 21 de septiembre.

También se reveló que durante el fin de semana de negociaciones los fiscales de Massachusetts, Nueva York, Connecticut y Minnesota no se mostraron a favor de llegar a un acuerdo que podría facilitar el negocio valorado en $111,000 millones de dólares.

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