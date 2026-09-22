Rubio defendió prohibición de tres medios de comunicación de la Casa Blanca: “No vamos a cerrar CNN”

El secretario de Estado, Marco Rubio, defendió la medida del gobierno de Donald Trump de retirar las credenciales presenciales a CNN, MS NOW y Politico dentro de la Casa Blanca, lo que derivó en una demanda de estas tres cadenas al mandatario.

“No vamos a cerrar CNN”, declaró Rubio durante una entrevista al programa “TODAY” de NBC News. “No hay policías ni soldados derribando las puertas de MSNBC o MS NOW, o como se llame, arrestando gente y desconectándolas de la red. Simplemente no se les permite trabajar desde las oficinas de la Casa Blanca”.

El argumento de Rubio y la administración Trump indica que los tres medios conservan la capacidad de cubrir la gestión gubernamental desde el exterior de la sede presidencial.

“Lo que él argumenta es: ¿por qué debería tener a estas personas? ¿Qué derecho tienen a estar integradas en este edificio?”, enfatizó Rubio. “Pueden cubrir la Casa Blanca, pero no pueden tener un escritorio allí”.

FULL INTERVIEW: Secretary Marco Rubio joins the TODAY Show pic.twitter.com/vEq5qhQnzY — Department of State (@StateDept) September 22, 2026

Demanda judicial y posicionamiento de los medios

Las tres cadenas presentaron una demanda ante los tribunales con el argumento de vulneraciones a sus derechos de debido proceso y a la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense. La medida gubernamental se anunció previamente mediante la red Truth Social, donde se señaló que la decisión era “resultado de sus constantes ‘informes’ de NOTICIAS FALSAS”.

Como respuesta inicial, las principales cadenas de televisión suspendieron temporalmente la cobertura televisiva conjunta de las actividades presidenciales, aunque continuaron informando de forma individual sobre los eventos públicos de la administración.

Geopolítica y variables económicas globales

La administración abordó el conflicto bélico con Irán y el incremento asociado en las tarifas de los combustibles. Ante las mediciones de opinión pública de NBC News, donde el 62% de los votantes registrados desaprueba las acciones bélicas, Rubio sostuvo que “quien se preocupa por los precios en sí mismos no está equivocado”.

En tal sentido, el secretario sostuvo que una eventual capacidad nuclear iraní otorgaría a Teherán la facultad de “cortar el suministro energético mundial cuando quisiera”, afectando severamente los costos energéticos globales.

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