Cómo construir un plan de retiro después de los 40 y aprovechar hasta $24,500

Si tienes más de 40 años y todavía no cuentas con un plan de ahorro para el retiro, estás comprometiendo tu futuro financiero. Sin embargo, es un buen momento para construir un patrimonio importante si actúas con disciplina.

Cuánto puedes aportar a tu plan de retiro en 2026

En 2026, el trabajador puede aportar hasta $24,500 a la mayoría de los planes 401(k), 403(b) y 457 gubernamentales. Quienes cumplan 50 años o más durante el año pueden realizar una aportación adicional de $8,000, para un total de $32,500, siempre que el plan lo permita.

Las personas que cumplan entre 60 y 63 años durante 2026 pueden efectuar una aportación de recuperación de $11,250 en lugar de los $8,000 generales, lo que eleva su límite total a $35,750.

Pero también debes tener en cuenta que el retraso en tu ahorro ya implica un costo. De acuerdo con el Departamento de Trabajo, por cada 10 años que una persona retrasa el inicio del ahorro para el retiro, necesitaría ahorrar hasta tres veces más cada mes para alcanzar una cantidad similar, debido al efecto del tiempo que ha dejado pasar, limitando el beneficio del interés compuesto.

El primer paso para crear tu plan consiste en revisar ingresos, deudas, gastos y cuentas de antiguos empleadores. Después, puedes definir una aportación automática, aprovechar todo tipo de contribución complementaria que ofrezca tu empresa y aumentar gradualmente el porcentaje cada vez que recibas un aumento salarial.

Los 40 todavía ofrecen tiempo para ahorrar

Una persona de 40 años tiene por delante más de dos décadas antes de una jubilación tradicional. Este tiempo le permite aprovechar el interés compuesto, cuyos rendimientos se potencian con el tiempo y producen nuevas ganancias.

El reto consiste en dejar de posponer la decisión. La Reserva Federal informó en mayo de 2026 que solo 35% de las personas que aún no se habían jubilado consideraba que su plan de ahorro estaba encaminado, una proporción que no mejoró frente a 2024.

“Empiece a ahorrar, continúe ahorrando y manténgase firme en sus objetivos”, recomienda el Departamento de Trabajo. El organismo añade que se puede comenzar con una cantidad pequeña y aumentarla progresivamente cada mes.

El presupuesto indica cuánto falta

Otro dato importante para comenzar con tu plan es calcular cuánto dinero requieres para retirarte y compararlo con tus fuentes futuras: Seguro Social, pensiones, cuentas laborales, cuentas individuales de retiro y otras inversiones. Como referencia general, el Departamento de Trabajo estima alrededor del 80% de los ingresos previos al retiro para mantener un nivel de vida parecido.

Esta cifra no es la misma para todos. La renta o hipoteca, las deudas, el costo médico, la edad de jubilación y el lugar de residencia pueden ampliar o reducir la meta.

El diagnóstico inicial debe incluir:

Ingresos y gastos mensuales reales

Saldos de planes 401(k), 403(b), IRA y pensiones

Cuentas olvidadas en empleos anteriores

Deudas de tarjetas, automóviles o préstamos estudiantiles

Beneficio estimado del Seguro Social

Número de años disponibles antes del retiro

El Departamento de Trabajo ofrece hojas de cálculo gratuitas para estimar el patrimonio neto y determinar una tasa de ahorro objetivo. También aconseja pagar primero las deudas con las tasas de interés más elevadas para tener mayores recursos disponibles para ahorrar.

El 401(k) acelera el ahorro

Si tienes un plan de retiro laboral, la recomendación es aportar por lo menos lo necesario para recibir toda la contribución complementaria de tu empleador. No aprovecharla equivale a renunciar a parte de la compensación ofrecida por la empresa.

En 2026, como trabajador puedes aportar hasta $24,500 a la mayoría de los planes 401(k), 403(b) y 457 gubernamentales. Al cumplir 50 años, puedes agregar una aportación de recuperación de $8,000, para alcanzar un total general de $32,500 anuales.

Los trabajadores de 60 a 63 años cuentan con un límite especial de recuperación de $11,250 en 2026, si el plan permite estas aportaciones. No obstante, aportar el máximo solo es viable si tu presupuesto permite conservar dinero suficiente para emergencias y gastos cotidianos.

Una IRA amplía las opciones

Si todavía no cuentas con un plan laboral, o quieres complementarlo, puedes considerar una cuenta individual de retiro tradicional o Roth. En 2026, el límite combinado para todas las cuentas IRA tradicionales y Roth es de $7,500, o $8,600 para personas de 50 años o más.

La IRA tradicional puede ofrecer una deducción fiscal, dependiendo de los ingresos y de la cobertura laboral. La Roth se financia con dinero después de impuestos, pero los retiros calificados pueden quedar libres de impuestos. La elegibilidad y las ventajas cambian según el ingreso y la situación tributaria.

También debes calcular comisiones, diversificación y nivel de riesgo. “Ponga sus ahorros en diferentes tipos de inversiones”, recomienda el Departamento de Trabajo, porque concentrar todo el patrimonio en una sola empresa o activo puede elevar las pérdidas potenciales.

Deudas y retiros amenazan el avance

Ahorrar para la jubilación mientras tienes tarjetas con intereses elevados puede debilitar el plan. Una estrategia práctica consiste en conservar un fondo para emergencias, obtener toda la aportación complementaria del empleador y destinar recursos adicionales a las deudas más costosas.

El Departamento de Trabajo aconseja: “No toque sus ahorros para el retiro”. Retirar fondos antes de los 59 años y medio puede reducir el crecimiento futuro y generar impuestos, además de un impuesto adicional de 10%, salvo que corresponda alguna de las excepciones establecidas por el IRS.

Otra opción es trabajar más años si tu salud y tu empleo te lo permiten. Para las personas nacidas en 1943 o después, retrasar el Seguro Social más allá de la edad plena de jubilación aumenta el beneficio aproximadamente 8% por año hasta los 70 años.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre consejos para construir un fondo de retiro después de los 40

¿Es demasiado tarde para empezar a ahorrar después de los 40?

No. Todavía quedan décadas potenciales de aportaciones y crecimiento, pero será necesario ahorrar de forma constante y probablemente destinar un porcentaje mayor del ingreso.

¿Cuánto puede aportarse a un 401(k) en 2026?

El límite general es de $24,500. Las personas de 50 años o más pueden aportar otros $8,000, si su plan permite contribuciones de recuperación.

¿Conviene pagar deudas o ahorrar para el retiro?

Una estrategia equilibrada puede priorizar la contribución complementaria del empleador y, al mismo tiempo, acelerar el pago de deudas con intereses altos.

¿Cuánto puede aportarse a una IRA?

El límite combinado es de $7,500 en 2026, o $8,600 para personas de 50 años o más. La aportación no puede superar la compensación tributable del año.

¿Retrasar el Seguro Social aumenta el beneficio?

Sí. Después de alcanzar la edad plena de jubilación, el beneficio puede aumentar aproximadamente un 8% anual hasta los 70 años.

Conclusión

Empezar tu ahorro para la jubilación después de los 40 no te obliga a perseguir inversiones extraordinarias ni asumir riesgos excesivos. El peligro mayor está en intentar compensar el retraso con productos costosos o arriesgar tu dinero a instrumentos que prometen ganancias rápidas o apuestas excesivamente concentradas.

La ruta más sostenible combina automatización, ventajas fiscales, control de deudas y aumentos periódicos en las aportaciones. Cada año sin actuar reduce el margen de maniobra; cada incremento constante, aunque sea pequeño, fortalece la capacidad de mantener vivienda, alimentación y atención médica durante la jubilación.

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