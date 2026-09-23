Declaran homicidio la muerte de una mujer tras una infusión de NAD+ en El Bronx

La muerte de Elizabeth Baron, una mujer de 27 años, ocurrida el pasado 19 de julio, después de recibir una infusión intravenosa de NAD+ en un centro de bienestar de El Bronx, fue determinada como un homicidio por la médica examinadora del condado.

Baron falleció aproximadamente una hora después del procedimiento. Según la investigación, el compuesto fue administrado por Luis Rojas Cabrera, de 55 años, quien operaba el establecimiento sin una licencia médica vigente para ejercer en Estados Unidos. La determinación forense podría modificar el rumbo de la causa penal, que ya había generado acusaciones por poner en peligro de manera imprudente la vida de una persona y ejercer ilegalmente una profesión.

La Fiscalía del Distrito de El Bronx, dirigida por Darcel Clark, mantiene abierta la investigación. Cabrera deberá comparecer ante un gran jurado antes de su próxima audiencia, prevista para el 8 de octubre.

¿Qué ocurrió durante la infusión?

La médica examinadora estableció que Baron murió por una embolia gaseosa cardíaca, una condición que puede producirse cuando aire entra en el torrente sanguíneo a través de una vía intravenosa y alcanza el corazón.

La denuncia penal señala que Baron perdió el conocimiento casi de inmediato, cuando Cabrera insertó una línea intravenosa en su mano derecha alrededor del mediodía. Los servicios de emergencia la trasladaron al NewYork-Presbyterian Allen, donde fue declarada muerta a la 1:09 p.m. (ET).

Durante la investigación, Cabrera reconoció ante las autoridades que había cometido “un error muy grande”. También manifestó que no regresaría pronto a su hogar, de acuerdo con los documentos del caso.

El hombre se presentó como médico activo en República Dominicana y afirmó tener una licencia de asistente médico en Puerto Rico. Sin embargo, no estaba habilitado para administrar tratamientos intravenosos en Nueva York, donde ese tipo de procedimiento está reservado a profesionales autorizados.

El auge de las terapias con NAD+

El NAD+, o nicotinamida adenina dinucleótido, es una molécula que existe naturalmente en las células y participa en procesos relacionados con la producción de energía. En los últimos años, su uso se extendió dentro de la industria del bienestar y la longevidad.

Clínicas y centros de bienestar comercializan infusiones intravenosas, suplementos y otros productos con NAD+ bajo promesas que incluyen mayor energía, reducción de la inflamación y efectos contra el envejecimiento. Celebridades como Kendall Jenner, Hailey Bieber y Gwyneth Paltrow han contribuido a popularizar este tipo de tratamientos.

Sin embargo, la evidencia científica todavía no permite establecer de forma concluyente que las infusiones de NAD+ produzcan esos beneficios en las personas. Aunque investigaciones en animales han encontrado efectos asociados con el aumento de esta molécula, los estudios clínicos en seres humanos siguen siendo limitados.

Más controles sobre los spas médicos de Nueva York

El caso Baron ocurre mientras las autoridades estatales aumentan la vigilancia sobre establecimientos de estética y bienestar. El Departamento de Estado de Nueva York informó que desde enero realizó más de 337 inspecciones a spas médicos.

Como resultado de esos controles, 24 establecimientos fueron cerrados mediante órdenes de emergencia y otros 16 perdieron sus licencias. Los inspectores encontraron medicamentos vencidos, productos falsificados y, en algunos casos, fentanilo.

El doctor Tommaso Adona, cirujano plástico certificado, recomendó verificar 3 elementos antes de someterse a un procedimiento estético: la licencia del profesional, la autorización del establecimiento y la procedencia del producto utilizado. La recomendación cobra especial relevancia cuando el tratamiento implica inyecciones o una vía intravenosa.

La defensa insiste en que fue un accidente

Donald Vogelman, abogado de Cabrera, sostuvo que la determinación de homicidio de la médica examinadora no significa automáticamente que su cliente haya cometido un delito intencional. La defensa sostiene que, si la muerte fue causada por un procedimiento realizado de manera incorrecta, se trató de un hecho accidental.

Cabrera fue liberado sin fianza después de su comparecencia ante el Tribunal Penal de El Bronx y tuvo que entregar su pasaporte. Además, antes del caso Baron, había sido arrestado 2 veces en noviembre en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty.

El primer arresto estuvo relacionado con la posesión de un bastón metálico. 4 días después, fue detenido nuevamente cuando intentaba ingresar al país con cerca de 200 frascos de medicamentos de venta bajo receta, además de comprimidos y jeringas de lidocaína. Ambas causas fueron posteriormente reducidas y sobreseídas.

Ahora, con la determinación forense de que la muerte de Baron fue un homicidio, la fiscalía de El Bronx ha presentado cargos adicionales por homicidio en segundo grado. El proceso deberá avanzar mientras los investigadores y un gran jurado examinan las circunstancias que rodearon aquella infusión intravenosa. El expediente podría definir también el alcance de las responsabilidades del centro y de quienes participaron en la atención de aquella jornada.

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