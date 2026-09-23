Departamento de Justicia justifica el veto de Trump a medios por “seguridad”

El Departamento de Justicia explicó que las cadenas CNN y MS NOW, así como el diario Politico, pueden ser vetados de áreas específicas de la Casa Blanca por decisión del presidente Donald Trump bajo argumentos de seguridad nacional.

A través de un documento judicial presentado el martes por la noche, abogados del departamento señalaron que la cobertura informativa sobre la guerra en Irán y las obras del nuevo salón de baile presidencial representaron riesgos que justificaron la medida, informó EFE.

En el escrito enviado al Tribunal de Distrito de Washington D.C., la administración argumentó que “el acceso a la Casa Blanca es un privilegio, no un derecho”, y defendió que el mandatario posee la facultad de regular el ingreso a espacios restringidos para salvaguardar información oficial.

“Como mínimo, el Gobierno puede controlar el acceso de los periodistas a las zonas presidenciales restringidas, como el Despacho Oval, incluso por motivos discriminatorios basados ​​en la opinión pública”, indicó. “El presidente ha constatado que los demandantes participaron en varios incidentes relacionados con la información que han puesto en peligro la seguridad nacional. Dicha información plantea directamente preocupaciones en materia de seguridad nacional”.

Antecedentes y reacciones del sector periodístico

La postura del Departamento de Justicia se dio a conocer luego de que el mandatario expresara dudas sobre el juez encargado del caso y adelantara su intención de apelar una resolución antes de que esta sea dictada.

Esta polémica se originó tras una demanda interpuesta por los medios afectados contra la prohibición de ingreso. Previamente, al inicio de su gestión, el jefe de Estado limitó la cobertura de la agencia Associated Press debido a divergencias sobre el uso del término geográfico “golfo de América”.

Como consecuencia de estas decisiones, diversos medios de comunicación del país decidieron no cubrir las actividades de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York.

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