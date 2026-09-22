Legendario exportero Oscar ‘Conejo’ Pérez auxilió un niño que se quemaba en un acto público

El legendario exportero mexicano Óscar ‘Conejo’ Pérez se convirtió en héroe y en fenómeno de las redes sociales en las últimas horas luego de haber auxiliado a un niño que se quemaba durante un acto cívico en Hidalgo.

El exportero mexicano estaba en el presidium cuando vio las llamas entre el público y bajó de inmediato para ayudar al menor. El niño, quien tiene discapacidad, ya recibía apoyo de un hombre con un estandarte en la mano.

Aun así, Pérez se quitó la playera mientras corría hacia él y con ella sofocó el fuego. El niño fue trasladado al hospital.

#Hidalgo | SALVA “EL CONEJO” PÉREZ A MENOR TRAS SER ALCANZADO POR EL FUEGO EN HIDALGO



Óscar “El Conejo” Pérez reaccionó de inmediato para auxiliar a un menor con discapacidad que fue alcanzado por el fuego durante un número musical en el abanderamiento de la delegación de? pic.twitter.com/6n7WDUNm9e — Héctor Raúl González (@hectorrgonzalez) September 18, 2026

El incidente ocurrió durante un número musical en el abanderamiento de la delegación hidalguense que participará en la Paralimpiada Nacional Conade 2026.

Un hombre tocaba una flauta con una llama encendida y el pequeño fue alcanzado por el fuego, como muestra un video del evento que ha corrido como la pólvora en redes sociales.

Pérez asistió a la ceremonia como titular del Instituto del Deporte de Hidalgo. Desde mayo del 2024 ocupa el cargo de director del Instituto Hidalguense del Deporte (Inhide).

Pérez estaba junto al gobernador Julio Menchaca y los 72 paratletas que competirán en la Paralimpiada Nacional, prevista del 20 de septiembre al 10 de octubre en Guadalajara y Zapopan, Jalisco.

El exportero llegó a este cargo tras salir del fútbol directivo. El 23 de febrero de 2023 fue presentado oficialmente como director deportivo de Cruz Azul. Entre sus primeras decisiones estuvieron las salidas de Jesús Corona, Julio César Domínguez y Rafael Baca.

También eligió a Ricardo Ferretti como entrenador, movimiento que inicialmente le ganó respaldo entre la afición.

Sin embargo, los malos resultados que derivaron en el despido del Tuca y la posterior versión de que Jaime Ordiales elegiría al nuevo técnico encendieron dudas sobre el funcionamiento de la directiva y del área de inteligencia deportiva. El exjugador negó que Ordiales hubiera tenido algún tipo de asesoría en ese proceso.

El 15 de noviembre de 2023 se confirmó que la directiva decidió prescindir de Óscar Pérez tras los pobres resultados del equipo.



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