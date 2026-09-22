Philadelphia Eagles y Tennessee Titans jugaron a 70 grados: coach necesitó tratamiento intravenoso

El partido entre Philadelphia Eagles y Tennessee Titans se jugó bajo un calor extremo y con el condicionante del césped artificial del Nissan Stadium de Nashville. La temperatura llegó hasta los 70 grados y obligó al coach de los Eagles, Nick Sirianni, a recibir tratamiento intravenoso.

Asimismo, los jugadores se vieron en la necesidad de enfriar los tachones con agua. Las previsiones marcaban temperaturas cercanas a los 40 grados y una sensación térmica mayor por la humedad. Las autoridades habían emitido una alerta.

Sin embargo, el césped artificial del estadio alcanzó los 69 grados y los tacos de las zapatillas comenzaron a derretirse. Los entrenadores tuvieron que rociar agua en las suelas para evitar daños mayores.

Jordan Mailata, jugador de los Eagles, explicó que en los estadios con césped artificial el calor se acumula en las zapatillas y rebota hacia los pies y tobillos.

“Nunca me había parado a pensar en lo caluroso que puede llegar a ser un estadio con césped artificial. El calor se acumula y rebota hacia arriba”, explicó.

“Tenemos que solucionar esto. Por eso queremos que todos los campos sean de césped natural, para establecer un estándar de juego en la liga donde no pongamos a los jugadores en situaciones peligrosas si no es necesario”, añadió.

Titans players are spraying their cleats with water amid high temperatures in Nashville.



There’s good reason: Titans safety Amani Booker said his cleats “melted completely off” during last week’s season opener.



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Cam Jurgens tuvo que reemplazar sus tacos varias veces. “El descanso fue como si un equipo de mecánicos de NASCAR me ayudara a prepararme para la segunda parte”, contó. “Ese césped irradiaba energía”, agregó.

Por su parte, el coach Nick Sirianni sufrió un golpe de calor durante el encuentro. “No disputé ni una sola jugada y me tuvieron que poner una vía. Aprecio mucho la garra que demostraron los jugadores, porque no fue fácil”, dijo después del encuentro.

A pesar del calor extremo, Philadelphia Eagles venció 24‑20 a Tennessee Titans. Jalen Hurts sostuvo el ataque con series largas y control del reloj, mientras la defensa contuvo el último intento de remontada de los Titans en el cuarto final.



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