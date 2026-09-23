Monopoly regresa a McDonald’s el 6 de octubre: premios de hasta $1 millón

McDonald’s trae de regreso Monopoly a partir del 6 de octubre con premios que van desde comida gratis hasta $1.000.000 con tan solo despegar las fichas, escanearlas en la app y ganar.

McDonald’s anunció el 22 de septiembre que la promoción estará disponible por tiempo limitado en los restaurantes participantes de Estados Unidos.

La manera de ganar con Monopoly es bastante sencilla: los clientes podrán despegar las fichas incluidas en determinados productos y escanearlas en la aplicación de McDonald’s para participar por comida gratis, puntos de fidelidad, tarjetas de regalo, vehículos y premios en efectivo.

Una versión más sencilla y completamente digital

A diferencia del Monopoly del año pasado, esta edición recupera el tradicional sistema de despegar las piezas, con una conexión digital, ya que toda la participación queda en la aplicación.

Para poder acceder al Monopoly, los jugadores deberán descargarla, activar el programa MyMcDonald’s Rewards y registrarse antes de realizar sus pedidos.

¿Cuáles productos participan?

Escaneo digital de las fichas de MONOPOLY directamente en la aplicación MyMcDonald’s Rewards Crédito: McDonald’s | Cortesía

Los arcos dorados dejaron claro cuáles son los productos mediante un comunicado: el Quarter Pounder con queso, el Egg McMuffin, las papas fritas grandes y las bebidas grandes frías y calientes, además de otras opciones del menú de desayuno, almuerzo y cena.

Cómo ganar con cada ficha

La campaña de este año incluye cuatro formas de ganar: de forma inmediata, por puntos, coleccionando y con tarjetas de la suerte:

Premios instantáneos: se trata de productos gratuitos como McChicken , Snack Wrap , McGriddles , batidos, smoothies y papas fritas pequeñas.

se trata de productos gratuitos como , , , batidos, smoothies y papas fritas pequeñas. Puntos de fidelidad: los participantes pueden recibir entre 1.500 y 7.000 puntos MyMcDonald’s Rewards.

los participantes pueden recibir entre MyMcDonald’s Rewards. Colecciona y gana: las combinaciones de propiedades pueden otorgar cruceros de Carnival , viajes al Centro Espacial Kennedy, vehículos Polaris y Jeep Cherokee 2027 .

las combinaciones de propiedades pueden otorgar , viajes al Centro Espacial Kennedy, vehículos Polaris y . Tarjeta de la Suerte: ofrece premios que van desde tarjetas de regalo hasta $50.000 para el pago inicial de una vivienda, $50.000 para reducir deuda universitaria y premios en efectivo de entre $10.000 y $1 millón.

¿Cómo participar?

Esta promoción comienza el 6 de octubre a las 12:00 a. m. hora local y culmina el 1.º de noviembre a las 11:59:59 p. m., mientras haya existencias.

Mientras que las jugadas de la Tarjeta de la Suerte podrán realizarse hasta el 8 de noviembre y los premios deberán reclamarse antes del 22 de noviembre.

McDonald’s explica en su sitio web que los participantes podrán obtener una tarjeta adicional por cada producto elegible comprado mediante la aplicación o utilizando su código de recompensas, siempre que se hayan registrado previamente.

Además, tienen la opción de solicitar una ficha sin realizar una compra mediante correo postal, según las reglas oficiales.

¿Quiénes pueden participar?

Todos los residentes en Estados Unidos mayores de 18 años de los 50 estados y el Distrito de Columbia.

Es muy importante tener en cuenta en esta promoción que no es necesario comprar para participar y las probabilidades pueden cambiar a medida que se entreguen los premios.

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