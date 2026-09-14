De Biscuitville a McDonald’s: los desayunos rápidos favoritos que dominan EE.UU.

El biscuit de tocino, huevo y queso es un clásico moderno de desayuno en Estados Unidos y Canadá, y forma parte del menú de varias cadenas de comida rápida, en donde Biscuitville lidera como la favorita del público en materia de desayunos rápidos.

Los expertos de USA TODAY 10BEST elaboraron una lista de los 10 mejores restaurantes para desayunar en Estados Unidos, en el que quedó en primer lugar la cadena con sedes en Virginia, Carolina del Norte y Carolina del Sur, Biscuitville, seguido de Farmer Boys, Del Taco, McDonald’s y Chick-fil-A, entre otros.

La selección de los 10 mejores restaurantes se hizo con el apoyo de un panel de expertos que evaluaron sus opciones favoritas para un desayuno rápido y delicioso y luego los lectores votaron por los restaurantes que sirven el mejor desayuno, con variadas opciones.

Los 10 mejores restaurantes de Estados Unidos para un desayuno rápido

En la lista de los 10 mejores desayunos rápidos, destaca el biscuit, un clásico que no solo sirve Biscuitville, sino también cadenas como McDonald’s, Whataburger, Wendy’s y Burger King.

Además, otras cadenas ofrecen platillos muy populares como burritos, tortillas, sándwiches, tostadas francesas, mini donas y papas ralladas, entre otros.

Biscuitville: se ubicó como el favorito de los usuarios por sus biscuit de tocino, huevo y queso , pollo frito y pollo picante con miel . También ofrece sémola de maíz , papas ralladas , salsa campestre y muffins de arándanos .

, y . También ofrece , , y . Farmer Boys: ocupó el segundo puesto con una oferta que incluye tortitas , tostadas francesas , tortillas , sándwiches y burritos .

, , , y . Del Taco: quedó en tercer lugar gracias a sus precios competitivos, sus burritos de desayuno , las papas ralladas , las mini donas y el café caliente o helado .

, las , las y el . McDonald’s se ubicó en el cuarto puesto con clásicos como el Egg McMuffin , el Sausage Biscuit , los desayunos completos , las papas hash brown y el café McCafé .

, el , los , las y el . Chick-fil-A ocupó el quinto lugar con sus sándwiches y biscuits de pollo , además de los Chick-n-Minis .

y , además de los . Burger King fue reconocido en la sexta posición por sus Croissan’wich, opciones con biscuit y tostadas francesas.

Wendy’s, Bojangles, Hardee’s y Whataburger

La lista sigue con el séptimo lugar para Wendy’s por sus desayunos de sándwiches preparados con huevo recién cascado y sus papas sazonadas. Mientras que Bojangles se ubicó en el octavo lugar por su propuesta de ofrecer desayunos durante todo el día y una amplia variedad de biscuits con pollo, salchicha, tocino y otros ingredientes.

El noveno lugar fue para Hardee’s por sus biscuits, el plato de desayuno, las opciones con arándanos y sus combinaciones con salsa. Finalmente, Whataburger obtuvo el décimo con una selección que incluye sándwiches de biscuit, platos con panqueques, hamburguesas de desayuno, biscuits de pollo con mantequilla y miel, biscuits con salsa y rollos de canela.

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