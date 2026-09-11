Menú CollectiBILLS de McDonald’s: así puedes conseguir la figura de los Buffalo Bills

McDonald’s anunció un nuevo menú CollectiBILLS, acompañado de figuras coleccionables de los Buffalo Bills exclusivo para el estado de Nueva York. Estará disponible en restaurantes seleccionados hasta agotar existencias.

Se trata de una campaña para darle impulso a la temporada regular de la NFL 2026, que comenzó oficialmente el 9 de septiembre de 2026. No es la primera vez que los Arcos Dorados se suman a la fiebre de la NFL; en años anteriores, en colaboración con los Buffalo Bills, ofrecieron la popular Bills Mafia Box.

Para este año las opciones son más variadas, ya que incluyen productos para el desayuno y el almuerzo, además de la figura coleccionable.

¿Qué incluye el menú?

Desayuno

Opciones principales: McMuffin de huevo y salchicha.

McMuffin de huevo y salchicha. Acompañamientos: Papas hash brown y bebida.

Papas hash brown y bebida. Extra: Figura coleccionable.

Almuerzo o Cena

Platos principales (3 opciones a elegir): Big Mac 10 McNuggets de pollo 10 McNuggets de pollo picantes

(3 opciones a elegir): Acompañamientos: Papas fritas y bebida.

Papas fritas y bebida. Tamaños: Disponible en mediano o grande.

Disponible en mediano o grande. Extra: Figura coleccionable incluida en cada opción.

Adicionalmente, McDonald’s tiene disponible la Bills Mafia Box, que incluye dos hamburguesas con queso, 20 McNuggets de pollo y dos raciones medianas de papas fritas.

Para maridar el menú especial centrado en los Buffalo Bills, regresa una bebida helada que combina Fanta Blue Raspberry y Fanta Wild Cherry: el Buffalo Chill.

Según Allrecipes, se trata de una combinación de colores que pretende evocar el azul y el rojo característicos de los Bills.

Paso a paso para conseguir tu figura coleccionable de los Buffalo Bills

Para disfrutar de esta nueva promoción, hay varias cosas que debes asegurar:

Consulta la app de McDonald’s activando tu ubicación dentro del estado de Nueva York para confirmar qué restaurantes participantes tienes cerca. Una vez ubicado el restaurante participante en tu localidad, dirígete a hacer tu compra. Como las opciones son variadas de acuerdo al horario que elijas, puedes comprar:

Desayuno: incluye McMuffin de huevo y salchicha, papas hash brown y bebida.

Almuerzo o cena: están disponibles en combo mediano o grande con el producto de tu preferencia, como la Big Mac, 10 McNuggets de pollo o 10 McNuggets de pollo picantes, acompañado de papas fritas y bebida.

Realiza tu pedido a tiempo: pide tu combo en caja, AutoMac o mediante la aplicación móvil. Una vez hecho el pedido, la figura coleccionable viene incluida.

Un dato clave para los amantes de las figuras coleccionables es que están disponibles por tiempo limitado y hasta agotar existencias en cada local, por lo que se sugiere tomar previsiones.

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