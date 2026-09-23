Sale a la luz video de policía apuntando con un taser a Paige Bueckers, estrella de la WNBA

El polémico arresto de la jugadora de Dallas Wings, Arike Ogunbowale, a principios de este año ha salpicado nuevamente a la WNBA. Un video de la policía de Miami muestra el momento en que un oficial apuntó con un taser al rostro de Paige Bueckers durante el arresto.

Las imágenes de la cámara corporal de los agentes fueron obtenidas por California Post y muestran el proceder de las autoridades en el club nocturno E11EVEN el pasado 5 de marzo.

A tense moment involving two Dallas Wings WNBA stars was caught on bodycam. Footage shows an officer pointing a Taser at Paige Bueckers as she attempted to intervene during teammate Arike Ogunbowale’s arrest, revealing just how quickly the situation escalated.? pic.twitter.com/bA4cK6HUp8 — California Post Sports (@capostsports) September 22, 2026

El incidente ocurrió cerca de las 4:20 de la madrugada. Bueckers, Ogunbowale y otras jugadoras de la WNBA estaban en el club celebrando el campeonato de esta última en la liga femenina Unrivaled cuando el grupo fue escoltado hacia la salida.

Según el reporte policial, Ogunbowale presuntamente golpeó con el puño cerrado en el rostro a un guardia de seguridad mientras era dirigida hacia una salida trasera.

La presunta víctima la identificó como la agresora y un oficial intentó detenerla al salir del establecimiento.

Las imágenes de la cámara corporal muestran que, cuando el policía trató de sujetar las muñecas de Ogunbowale, Bueckers y otras personas intervinieron para pedir que la dejaran ir.

En la escena también estaban Maria Clifton, Jackie Young y DiJonai Carrington, además de otras jugadoras. La multitud creció y el oficial sacó su taser y ordenó a todos retroceder.

A pesar de la advertencia, Bueckers rodeó a Ogunbowale con el brazo y le dijo al oficial: “La tenemos. Nosotros nos encargaremos de ella”. El policía apuntó el taser hacia el rostro de Bueckers y le ordenó soltar a su compañera.

Tras varios momentos de tensión, el grupo permitió que los oficiales arrestaran a Ogunbowale. En el video se escucha a Clifton gritar: “¡Deténganse! ¡No le pongan las esposas! ¿Están bromeando? ¡Ella es una campeona!”. Ogunbowale fue llevada a una patrulla.

Las autoridades revisaron las cámaras de seguridad del club. Según el reporte, las imágenes respaldaban la versión de la presunta víctima.

Ogunbowale fue registrada por un cargo menor de agresión. Los registros judiciales muestran que el caso fue desestimado en mayo.

Ogunbowale juega con las Dallas Wings desde 2019. Comparte vestidor con Bueckers desde 2025, cuando la exestrella de UConn llegó a la WNBA como la primera selección global del Draft.



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