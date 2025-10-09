Riesgo anafilaxia: Retiran lote de rollitos vegetarianos de ALDI por camarones no declarados

Un lote de productos vegetarianos de venta exclusiva en ALDI son retirados del mercado por contener camarones, un ingrediente no declarado en la etiqueta. Un reporte de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) indica la empresa Tai Foong USA emitió el 8 de octubre una alerta de alergia por camarones no declarados en sus Rollitos de primavera vegetarianos Fusia Asian Inspirations.

La empresa de Washington distribuyó el producto en todo el país y se vendió exclusivamente la cadena ALDI. El retiro se produjo luego que descubrieron que las cajas de rollitos de primavera de camarones se empaquetaron inadvertidamente en cajas etiquetadas como rollitos de primavera vegetales.

¿Cómo identificar el producto sujeto a retiro?

La FDA publicó en su sitio web imágenes del producto sujeto a retiro. Crédito: FDA | Cortesía

Los clientes que compraron los rollitos primavera deben verificar la información aportada por la empresa que retira el producto para evitar consecuencia en caso de alergia a los camarones. A continuación información clave para identificar el producto:

Rollitos de primavera vegetarianos (Fusia Asian Inspirations)

Punto de Venta Exclusivo: Tiendas ALDI de todo el país (EE. UU.).

Marca: Fusia Asian Inspirations.

Formato de Venta: Paquete minorista de 10 onzas (283,5 g).

Código de Producto (UPC): 4099100222258.

Lote Específico (Caducidad): Producto marcado con la fecha de caducidad 17/05/2027 (impresa en el panel posterior de la caja).

La empresa aclara que ningún otro producto de la marca Fusia Asian Inspirations está afectado por este retiro del mercado.

¿Cuáles son los riesgos de consumir camarones para las personas alérgicas?

Los camarones son uno de los nueve alérgenos más comunes en Estados Unidos. Según la FDA, es uno de los productos que se asocia con mayor frecuencia a intoxicaciones alimentarias.

Una persona alérgica o sensible a los camarones, cuando consume un producto que los contiene, genera una reacción de rechazo en el organismo, ya que su sistema inmunitario reacciona ante la presencia de los camarones como una amenaza que debe combatir.

La alergia de mariscos, incluye a los camarones, cangrejos, langostas, calamares, ostras, vieiras y caracoles. Las personas alérgicas o con sensibilidad severa a los camarones o mariscos corren el riesgo de sufrir una reacción alérgica grave o potencialmente mortal si consumen este producto.

Síntomas de alergia a los mariscos

Los síntomas de una reacción alérgica a los mariscos aparecen típicamente entre minutos y una hora después de la ingestión o el contacto. Los más frecuentes son:

Reacciones en la piel como urticaria (ronchas), picazón e irritación de la piel, o hinchazón en labios, rostro, lengua y garganta.

Dificultades respiratorias que incluyen congestión nasal, sibilancia (silbidos al respirar), tos, atragantamiento o una sensación de opresión en la garganta.

Malestares digestivos que van desde el dolor abdominal, náuseas hasta vómitos o diarrea.

En casos más graves, las personas alérgicas pueden presentar anafilaxia: una reacción alérgica grave, de rápido progreso y potencialmente mortal, según Mayo Clinic.

Esta reacción puede ocurrir en segundos o minutos después de la exposición a un alérgeno, como los mariscos, y puede llevar rápidamente a un estado de choque. Se trata de una emergencia médica, presenta un fuerte descenso de la presión arterial (choque) y dificultan la respiración. Los signos incluyen inflamación de la garganta o lengua, sibilancias, un pulso rápido y débil, sarpullido grave, náuseas, y mareos o desmayos.

Aunque hasta la fecha no se han reportado reacciones alérgicas o enfermedades confirmadas relacionadas con este problema, se insta a los consumidores que hayan adquirido este producto no deben consumirlo. Deben desecharlo o devolverlo al punto de compra para obtener un reembolso completo.

En caso de alguna duda o comentario pueden comunicarse con Tai Foong USA al (206) 883-2317, de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.. También está disponible el correo electrónico a bcox@northernchef.com.

