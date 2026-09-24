Alerta del FSIS: retiran más de 167,000 libras de carne por falta de inspección federal en EE.UU.

Cerca de 167,639 libras de carne cruda de cerdo, res y cabra vendidas a granel bajo la marca A&D Foods son retiradas del mercado por no cumplir con inspección federal obligatoria y llevar etiquetas falsas.

El Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos (FSIS) descubrió el problema durante las actividades de vigilancia, por lo que se procede al retiro de los productos distribuidos por la empresa Star Meat Delivery Inc., de Carolina del Norte, que lleven el número de establecimiento falso “EST. 1363”.

Todo producto con este etiquetado debe considerarse mal etiquetado y no apto para el consumo, ya que no cumple con la inspección sanitaria que garantice su calidad.

Sin embargo, las autoridades no descartan que los paquetes individuales para el consumidor no lleven este etiquetado, ya que “las tiendas minoristas podrían haber colocado sus propias etiquetas con precios e instrucciones de manipulación segura”.

Lo que se sabe del retiro

El reporte del FSIS indica que los diferentes tipos de carne se produjeron en diversas fechas anteriores al 22 de septiembre de 2026 en su presentación de envasado al vacío, empacados en cajas de cartón.

Se distribuyeron a A&D Foods, un distribuidor en Georgia, para su distribución a tiendas minoristas y restaurantes en todo EE.UU.

Productos retirados del mercado

Cortes de cabrito : cajas de cartón con productos A&D Foods envasados al vacío individualmente, incluyendo variaciones como GOAT CUT 1-1/2 y GOAT BURN SKIN ON CUT de 10 libras.

: cajas de cartón con productos individualmente, incluyendo variaciones como GOAT CUT 1-1/2 y GOAT BURN SKIN ON CUT de 10 libras. Filetes de costilla : presentaciones de filetes de costilla de A&D Foods de 4 oz en cajas de 10 libras envasadas al vacío individualmente.

: presentaciones de de de 4 oz en cajas de 10 libras individualmente. Carne de res en lonchas delgadas : cajas con carne de res en lonchas finas KBQ de 4 mm (20 libras) y versiones en lonchas finas generales de 10 libras, todas envasadas al vacío individualmente.

: cajas con en lonchas finas KBQ de 4 mm (20 libras) y versiones en lonchas finas generales de 10 libras, todas individualmente. Cortes especiales de res : incluye rabo de buey cortado, patas de res cortadas y costillas de res (beef short ribs de 3/8 y 4 huesos de 2 pulgadas), en presentaciones de 10 y 20 libras envasadas al vacío .

: incluye cortado, cortadas y (beef short ribs de 3/8 y 4 huesos de 2 pulgadas), en presentaciones de 10 y 20 libras . Carne con hueso de res : cajas con carne de res con hueso cortada de 1.5 pulgadas (10 libras) y cortes premium SLD 3/8 de A&D Foods .

: cajas con con hueso cortada de 1.5 pulgadas (10 libras) y SLD 3/8 de . Variedades de cerdo : selección que incluye cerdo molido , chorizo de cerdo , chuletas de cerdo y patas de cerdo cortadas (en presentaciones de 6 y 8 piezas de 10 libras), envasadas individualmente al vacío .

: selección que incluye , , y cortadas (en presentaciones de 6 y 8 piezas de 10 libras), . Cortes de cerdo Boston : variedades de cerdo Boston en cubos (10 libras), rodajas de 1 pulgada (20 libras), rebanadas finas de 3.5 mm (20 libras) y rodajas de 4 mm, todas envasadas al vacío .

: variedades de en cubos (10 libras), rodajas de 1 pulgada (20 libras), rebanadas finas de 3.5 mm (20 libras) y rodajas de 4 mm, todas . Trozos y costillas de cerdo : cajas con trozos de costilla de cerdo (pedazos de 1″ premium de 10 libras) y carne de cerdo en lonchas (10 libras) de A&D Foods .

: cajas con (pedazos de 1″ premium de 10 libras) y en lonchas (10 libras) de . Menudo Mix: cajas de cartón que contienen el Menudo Mix de A&D Foods en una mezcla de 30 libras, envasado individualmente al vacío.

¿Cuáles son los riesgos de los alimentos sin inspección?

La inspección federal garantiza la inocuidad y los estándares de calidad, ya que de lo contrario pueden contener alérgenos no declarados, bacterias dañinas u otros contaminantes que ponen en riesgo la salud y la seguridad del consumidor.

Aunque hasta la fecha no se han reportado casos de personas afectadas por el consumo de la carne sin inspección, el FSIS insta a los consumidores a revisar refrigeradores o congeladores en hogares, restaurantes o tiendas.

La recomendación es clara: no consumir el producto, descartarlo y regresarlo al lugar de la compra para un reembolso.

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