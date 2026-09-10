Retiran papas fritas con chicharrón vendidas en Nueva Jersey

Una empresa de Nueva York, identificada como El Eden Import Distributor Corp., retiró aproximadamente 264 libras de bolsas mixtas de papas fritas que contienen chicharrón, por incumplimiento de las normas de importación. El producto se distribuyó en Nueva Jersey y Utah.

Un comunicado del Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos (FSIS) informó que los productos fueron elaborados en Colombia, país que no está autorizado para exportar productos cárnicos a Estados Unidos, e importados el 28 de julio de 2026.

¿Por qué el FSIS ordenó el retiro de estos snacks en EE. UU.?

El problema se descubrió luego de que el FSIS recibiera una queja de un consumidor de los productos “De Todito” que contienen plátanos secos, papas fritas y chicharrones. La agencia hizo una revisión con la cual determinó que el producto cárnico procedía de un país no autorizado para exportar carne o aves a Estados Unidos.

Marcas y presentaciones de De Todito afectadas por la medida

Los snacks que contienen chicharrón están empacados en bolsas de aluminio de 45 gramos y no incluyen una marca de importación en sus etiquetas. El retiro incluye dos presentaciones de bolsa roja y de bolsa azul:

“De Todito NATURAL” , con chicharrón “Americano Jacks” , “Margarita” y “Natu Chips” .

, con , y . “De Todito BBQ”, con chicharrón “Americano Jacks”, “Margarita” y “NatuChips”.

Zonas de distribución y riesgos para la salud de los consumidores

La distribución de los snacks que se retiran del mercado incluyó un distribuidor en Nueva Jersey y establecimientos minoristas de Nueva Jersey y Utah.

Aunque inicialmente no se maneja una lista de establecimientos donde fueron enviados los snacks, el FSIS se comprometió a publicar las listas de distribución minorista una vez estén disponibles.

Importancia de los permisos sanitarios y canales de contacto

Hasta la fecha no se han reportado personas enfermas por el consumo de los snacks; sin embargo, las autoridades sanitarias no descartan que algunas unidades puedan permanecer en las despensas de los consumidores.

En este contexto, se insta a los consumidores que adquirieron el producto a evitar su consumo, descartarlo o regresarlo al lugar de la compra.

Es clave tener en cuenta que los permisos sanitarios y de importación garantizan la calidad y seguridad alimentaria de los productos, por lo que, al no cumplir con este requisito, no hay garantía de que se hayan cumplido los procesos de inocuidad.

Si un consumidor presenta síntomas o tiene dudas sobre su salud, debe consultar a un profesional médico. En caso de alguna duda o comentario, pueden comunicarse con la empresa a través de Humberto Gallego, propietario de El Eden Import Distributor Corp., en Hhgl1968@gmail.com.

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