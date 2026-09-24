Continúa el veto a CNN, Politico y MS NOW de la Casa Blanca pese a orden judicial que lo revoca

La cadena de televisión CNN y el diario digital Politico informaron que la Casa Blanca continúa impidiendo el ingreso de sus trabajadores a las instalaciones presidenciales, una restricción que se mantiene prese a la sentencia dictada por un juez federal, que exige la restitución inmediata de las acreditaciones de prensa a estos medios afectados, incluyendo MS NOW.

Efectivos del servicio secreto requisaron durante primeras horas de este jueves la credencial de un reportero de Politico para denegarle el acceso al recinto. De acuerdo con lo publicado por este portal digital,

“Un agente del servicio secreto indicó que el periodista no contaba con la autorización necesaria para entrar, aunque podría hacerlo mediante un pase diario temporal (que se otorga a los informaciones que no tienen autorizaciones permanentes)”, señaló Politico.

Paralelamente, la cadena CNN confirmó que a parte de sus empleados también se les prohibió la entrada a la sede gubernamental.

Origen de la suspensión y posterior demanda

La disputa legal se originó el viernes pasado, cuando el presidente Donald Trump hizo oficial la suspensión del acceso a Politico, CNN y MS NOW tras acusar a las cadenas y al medio digital de divulgar “noticias falsas”.

Posteriormente, el mandatario sumó nuevas acusaciones contra las tres empresas de comunicación, sosteniendo que los reportes difundidos en sus coberturas atentaban contra la seguridad nacional.

Ante la medida del Ejecutivo, las tres empresas informativas interpusieron una demanda unificada al considerar que la prohibición violaba las garantías de la Primera Enmienda de la Constitución. El tribunal respaldó la postura de los demandantes al determinar que el retiro de los pases de prensa se ejecutó formalmente sin respetar el “debido proceso”.

El fallo judicial fue emitido por el juez del Tribunal de Distrito de Washington D.C., otorgando la medida cautelar de emergencia solicitada por los medios mientras la corte examina el fondo de la causa. Esta disposición especial permanecerá vigente hasta el próximo 8 de octubre, garantizando el acceso a las instalaciones “hasta que el tribunal emita otra orden o hasta que caduque” la decisión dictada.

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