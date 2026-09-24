Juez ordena a la Casa Blanca restablecer las acreditaciones de prensa a CNN, Politico y MS NOW

Un juez federal emitió una orden temporal que obliga a la Casa Blanca a devolver las credenciales de prensa a los reporteros de CNN, Politico y MS NOW, por lo que se suspende la revocación de los accesos ejecutada el pasado 18 de septiembre mientras avanza la demanda en curso.

El dictamen, firmado por el juez federal Timothy Kelly, establece que los funcionarios demandados y sus equipos operativos deben acatar la instrucción judicial de que “devuelvan, reactiven y restablezcan de inmediato” las identificaciones de los reporteros de las corporaciones involucradas.

La medida debe ser cumplida por los funcionarios del gobierno, pero excluye directamente al presidente Donald Trump, así como a sus agentes y representantes, informó ABC News.

El proceso judicial, registrado formalmente bajo el expediente Cable News Networks, Inc. contra Trump, inició luego de que las autorizaciones de entrada de los periodistas fueran anuladas el pasado 18 de septiembre. Esto trajo como consecuencia una demanda unificada de CNN, Politico y MS NOW contra el presidente.

Cuestionamientos del juez a la medida de la Casa Blanca

En la primera audiencia celebrada en la corte, el magistrado Kelly evaluó los métodos utilizados por las autoridades de la Casa Blanca para notificar las presuntas faltas normativas a los corresponsales. En tal sentido, el juez cuestionó la viabilidad legal de enviar un aviso sobre reglas de comportamiento de manera retroactiva, posterior a la ejecución de la penalidad.

“No sé cómo una carta que recibieron después de que se revocara el acceso podría proporcionarles los estándares que debían cumplir. Es un papel que recibieron diciéndoles: Ya han violado esto”, declaró Kelly.

La orden de restricción temporal se mantendrá activa por un lapso estricto de 14 días. Durante este periodo, los equipos informativos de CNN, Politico y MS NOW tendrán garantizado el ingreso para efectuar sus labores diarias, a menos que el mismo tribunal emita una disposición diferente que modifique los plazos actuales de la corte. La transitoria permite a los demandantes continuar sus operaciones operativas regulares mientras avanza el juicio completo.

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