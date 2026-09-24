Cuándo el café puede alterar la presión arterial: cuidado con la preparación

El café es capaz de aumentar la presión arterial. Sin embargo, hay varios factores importantes a considerar: la cantidad que se consume, el horario y qué tan sensible a sus efectos eres.

Hablar únicamente de “cuántas tazas” puede resultar engañoso. La realidad es que una taza de café filtrado, un espresso y una bebida energética pueden contener cantidades muy diferentes de cafeína.

Según el equipo de expertos médicos de Mayo Clinic, la cafeína “puede causar un aumento breve de la presión arterial, incluso si no tiene presión arterial alta”. No obstante, agregan que la subida repentina de la presión arterial a corto plazo ocurre mucho más en personas que no toman cafeína con frecuencia que en las que sí lo hacen.

Asimismo, la Asociación Estadounidense del Corazón (AHA) señala que, pese a que la cafeína puede producir aumentos transitorios de la presión y la frecuencia cardiaca, el consumo moderado de café no se ha relacionado de manera uniforme con un mayor riesgo cardiovascular.

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¿Cuánto el café puede alterar la presión arterial?

No existe un número exacto de tazas a partir del cual todas las personas experimenten una subida de tensión arterial. Lo que importa principalmente es la cantidad de cafeína ingerida de una vez, lo cual está muy ligado a la preparación, es decir, qué tan cargado está o cuán grande es la taza.

Un espresso pequeño puede tener una cantidad considerablemente diferente a una taza grande de café filtrado. Por ello, contar únicamente “tazas” puede llevar a subestimar el consumo real.

Una revisión sistemática y metaanálisis de ensayos clínicos publicada en 2023 encontró que las dosis superiores a 400 mg al día fueron especialmente relevantes para el aumento de la presión diastólica.

Sin embargo, esto no quiere decir que 400 mg sea el punto a partir del cual el café se vuelve peligroso. De hecho, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) considera que hasta 400 mg de cafeína al día no suele estar asociado con efectos negativos en la mayoría de los adultos sanos.

En este sentido, una cantidad que generalmente se considera segura para la mayoría no necesariamente es la cantidad adecuada para una persona con hipertensión o sensibilidad a la cafeína.

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