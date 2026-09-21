La mejor bebida para ir al baño todos los días, según experto

No es casualidad que muchas personas sientan la necesidad de ir al baño después de tomarse el primer café de la mañana. Esta bebida es considerada como “la mejor” para estimular el funcionamiento intestinal, gracias a la cafeína.

Así la califica la doctora Lauren Manaker, destacada dietista registrada, educadora certificada en lactancia y entrenadora personal con más de dos décadas de trayectoria. La explicación está en cómo responde el aparato digestivo.

El café puede aumentar la actividad motora del colon y favorecer las contracciones que desplazan su contenido hacia el recto. Cabe destacar que esto no reemplaza la recomendación de los expertos de tomar suficiente agua y comer fibra para combatir el estreñimiento, sino más bien como un consejo extra.

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¿Por qué el café puede provocar ganas de ir al baño?

Según la especialista, la razón por la que el café ayuda a ir al baño tiene que ver con la peristalsis. Esto se refiere al conjunto de contracciones coordinadas que permite que el contenido avance a través del intestino.

Cuando estas contracciones se intensifican, algunas personas pueden sentir rápidamente la necesidad de evacuar.

Gracias a su acidez natural, el café también es capaz de activar la gastrina, que según Cleveland Clinic “es una hormona que el sistema digestivo utiliza para estimular la producción de ácido estomacal, las contracciones de los músculos del estómago y la actividad enzimática”.

Cabe destacar que la doctora Lauren Manaker advierte: “Las reacciones de las personas al café pueden variar, y algunas son más sensibles a sus efectos que otras”.

Asimismo, además del café de la mañana, el efecto de comer también puede estimular los movimientos del colon. El Instituto Nacional de la Diabetes y las Enfermedades Digestivas y Renales señala que intentar evacuar entre 15 y 45 minutos después del desayuno puede favorecer la regularidad porque la ingesta de alimentos activa el colon.

El café no reemplaza el agua ni la fibra

Que una taza de café pueda estimular el colon no significa que sea la mejor solución para el estreñimiento.

Para mantener unas evacuaciones regulares, se recomienda consumir suficiente fibra y líquidos. En adultos, la recomendación de fibra suele situarse entre 22 y 34 gramos al día, dependiendo de la edad y el sexo.

El agua también tiene una función importante porque ayuda a que la fibra funcione mejor y contribuye a que las heces sean más blandas y fáciles de expulsar. La actividad física regular es otro elemento que puede ayudar a aliviar o prevenir el estreñimiento.

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