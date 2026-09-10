Cilia Flores solicita prisión domiciliar en Nueva York por supuestos problemas de salud

Los abogados de Cilia Flores, esposa del expresidente de Venezuela Nicolás Maduro, presentó una solicitud formal ante el sistema judicial de Nueva York para acceder a un régimen de arresto domiciliario por complicaciones de salud.

Los abogados defensores argumentan que la exreferente del régimen chavista requiere atención por problemas cardíacos que no pueden ser tratados adecuadamente en la prisión donde permanece desde el 3 de enero.

La propuesta enviada a la corte plantea su traslado a una residencia privada en Nueva York con un esquema de custodia que incluye vigilancia permanente con guardias armados las 24 horas, uso de brazalete electrónico de localización geolocalizada, restricción en las visitas e intervención de llamadas telefónicas.

Del mismo modo, la defensa ofreció la retención del pasaporte y la cobertura total de los costos logísticos por parte de la acusada, informó EFE.

Reporte médico y antecedentes clínicos

El documento judicial detalla que Flores presenta episodios de dolor en el pecho, arritmias, dificultad respiratoria y una pérdida de peso superior a los once kilos desde su captura.

Los abogados de Flores indicaron que el pasado 29 de julio la procesada presentó un evento de salud que pudo tratarse de un infarto leve, aunque dicha condición no cuenta con confirmación médica oficial hasta el momento.

Situación procesal del caso Maduro-Flores

Flores y Maduro enfrentan cargos por narcotráfico y terrorismo en el distrito de Nueva York tras su detención en Caracas por fuerzas de Estados Unidos. Ambos acusados se declararon no culpables ante los señalamientos de la Fiscalía, que sostiene que utilizaron estructuras estatales para el tráfico de cocaína.

Por su parte, los abogados defensores interpusieron mociones de desestimación basadas en la inmunidad soberana de Maduro como jefe de Estado, la legalidad de la captura y la inmunidad de Flores como primera dama. El juez federal Alvin K. Hellerstein programó el inicio del juicio para el 1 de junio de 2027, mientras que el 17 de noviembre se celebrará una audiencia previa para evaluar los recursos legales presentados.

Sigue leyendo:

– Trump ofrece $5,000 dólares a cada adulto si los republicanos ganan las elecciones de medio término

– Fetterman reivindica su disposición a trabajar con Trump durante la convención republicana

– Trump dice que la guerra con Irán terminará justo tras las elecciones de noviembre