“NAZA”, documental sobre la inteligencia israelí, estará disponible de forma gratuita

Hace una semana, se anunciaron los ganadores del Festival Internacional de Cine de Venecia. Entre las producciones reconocidas en la edición resalta “NAZA”, el documental que ganó el Premio Especial del Jurado.

Tras su estreno en el festival, los directores del documental han tenido que enfrentar amenazas por parte del presidente de Israel, Benjamín Netanyahu, quien incluso ha acusado a los jóvenes cineastas de “traición a la patria”.

El rodaje del documental “NAZA” se llevó a cabo en las azoteas de Tel Aviv. Según la sinopsis, a través de varias entrevistas se muestran “en detalle los sistemas que hay detrás del calculado asesinato en masa de civiles palestinos en Gaza por parte de Israel”. Para armar el proyecto, sus creadores se basaron en las revelaciones publicadas inicialmente por la publicación israelí-palestina “+972”, el medio en hebreo “Local Call” y “The Guardian” entre 2023 y 2025.

La dirección estuvo a cargo de Yuval Abraham y Rachel Szorrodado, mientras que el medio británico “The Guardian” fue parte de la producción.

El paso por Venecia solo fue un primer paso en la difusión que se le quiere dar a este documental, por lo que se tiene programado que el 28 de septiembre llegue a las salas de cine de varias ciudades del mundo. Pero a Estados Unidos llegará el 30 de septiembre.

Los productores de “NAZA” han organizado un estreno especial para Estados Unidos. Este lanzamiento comenzará en el IFC Center de Nueva York.

Aunque el medio británico apuesta por la distribución del documental en cines, también han anunciado que la ofrecerán de forma gratuita a través de su propia página web. Aún no se ha establecido una fecha para ese estreno.

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