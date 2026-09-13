Festival de Cine de Venecia: conoce los ganadores de la edición

Este sábado 12 de septiembre finalizó el Festival Internacional de Cine de Venecia tras una semana de estrenos y de momentos históricos. Para el cierre se entregaron los premios entre los estrenos que estuvieron en competición.

La película ganadora del León del Oro como Mejor Película fue “Woman Unknown”, una producción danesa dirigida por la cineasta May el-Toukhy, convirtiéndose en la octava directora en ganar este reconocimiento en la historia del festival.

Por otro lado, la protagonista de la película, Mathilde Arcel, ganó la Copa Volpi a la Mejor Actriz. En su discurso de agradecimiento resaltó la importancia del premio, pues este “es mi primer papel protagónico en una película, mi primera vez en un festival de cine y la primera vez que gano un premio cinematográfico”.

Mathilde Arcel fue reconocida como Mejor Actriz. Crédito: Scott A Garfitt | AP

La Copa Volpi pero en la categoría de Mejor Actor fue ganada por el actor estadounidense John Malkovich, quien interpreta a agente de la CIA en “Wild Horse Nine”. Tras las críticas de su actuación en esta película y el reconocimiento, el actor de 72 años se convierte en uno de los favoritos para los Premios Oscar.

El estadounidense John Malkovich se ha convertido en uno de los favoritos a los Premios Oscar. Crédito: Alessandra Tarantino | AP

Además de “Woman Unknown”, la gran ganadora de esta edición del festival fue “Possible Love”, una producción surcoreana dirigida por Lee Chang-dong. Este drama fue reconocido con el Gran Premio del Jurado, considerado el segundo reconocimiento más importante en Venecia.

Por otro lado, el León de Plata al Mejor Director lo ganó el disidente ruso Ilya Khrzhanovsky por su película “DAU”, la cual le tomó dos décadas hacer. “NAZA” también recibió un premio, además de la histórica ovación de casi 25 minutos tras su proyección. El documental, que incluye declaraciones de miembros de la inteligencia israelí, fue ganador del Premio Especial del Jurado.

May el-Toukhy retoma la conversación sobre la falta de mujeres directoras

Al inicio del Festival Internacional de Cine de Venecia, Maggie Gyllenhaal, presidenta del jurado de esta edición, habló sobre la falta de representación de directoras mujeres en la industria. Dio como ejemplo el mismo festival, que entre 21 películas en competición tenía solo a una dirigida por una mujer.

Al final, esa única película resultó ser la ganadora del León de Oro y durante su discurso de agradecimiento, May el-Toukhy retomó la conversación. “Gracias al jurado por este gran honor, y a ti, Maggie, especialmente por alzar la voz y visibilizar la falta de igualdad de oportunidades para las mujeres cineastas en nuestra industria”.

También apuntó que durante el proceso de producción de “Woman Unknown” se tuvo que enfrentar a muchas dificultades, pero también habla sobre lo que la impulsó a continuar. “Lo que me impulsó a seguir adelante fue la necesidad urgente de dar visibilidad a las mujeres desconocidas de nuestra historia común, de visibilizarlas. Y especialmente esta noche, siento que lo he logrado”.

La directora del jurado de este año aseguró que en la industria existe “un problema sistémico” que perjudica a las creadores mujeres de todo el mundo.

“Woman Unknown” es una película ambientada en Dinamarca de 1945, después del final de la Segunda Guerra Mundial. A través de la historia de Marie, se habla sobre la persecución que sufrieron en Dinamarca las mujeres que, durante la ocupación nazi, mantuvieron relaciones con soldados del ejército de ocupación.

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