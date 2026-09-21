¿De qué trata “La bola negra”?, la película española que ha triunfado en festivales

Los cineastas españoles Javier Calvo y Javier Ambrossi, conocidos como Los Javis, están atravesando un gran momento de su carrera desde el estreno de la película “La bola negra” en el Festival de Cine de Cannes.

Los Javis no solo estrenaron en uno de los festivales de cine más importantes del mundo, sino que también lograron ganar el León de Oro a Mejor Dirección y con eso dio inicio su camino a los Premios Oscar 2027.

Los Javis ganaron el León de Oro a Mejor Dirección en Cannes. Crédito: Scott A Garfitt | AP

Este fin de semana, la película española alcanzó un nuevo reconocimiento, esta vez en el Toronto International Film Festival (TIFF). En este encuentro se le dio el Premio del Público.

Aunque ya es un hecho que “La bola negra” es la representante de España ante la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, aún no es un hecho que esté nominada. Hay que destacar que principalmente aspira a la categoría Mejor Película de Habla no Inglesa, aunque también podría ser considerada en la categoría Mejor Dirección y Mejor Película.

Entre los comentarios de los medios de comunicación se destaca que desde el 2008 hasta ahora solo dos películas ganadoras del Premio del Público en el TIFF no han sido nominadas a los Oscar. Los nominados de la edición del 2027 serán anunciados el 15 de diciembre.

¿Quiénes son Los Javis?

Javier Calvo y Javier Ambrossi son una de las duplas creativas más importantes de España en la actualidad. Su trabajo en conjunto comenzó al haber escrito el guion y haber dirigido la obra teatral “La llamada”, la cual estrenó en teatros en 2013 y luego fue adaptada por otros países. Esta historia también llegó al cine en 2017 bajo la dirección de Los Javis.

Antes del éxito de “La llamada”, Los Javis eran pareja, pero en ese momento comenzaron también una sociedad. Popularmente, también son conocidos por haber dirigido tres series de televisión: “Paquita Salas”, “Veneno” y “La Mesías”.

En su obra, Los Javis tienen temas recurrentes: identidad LGBTIQ+, el deseo de pertenecer, la religión y la memoria.

¿De qué trata “La bola negra”?

En la sinopsis se puede leer que esta película “cuenta la vida de tres hombres en tres épocas distintas (1932, 1937 y 2017) unidas por el deseo, la culpa y la obra inacabada de Federico García Lorca”.

También se ha reseñado que Calvo encontró la inspiración para escribir “La bola negra” en el prólogo de “La piedra oscura”, de Alberto Conejero, una pieza teatral que habla del manuscrito inconcluso de Lorca.

La memoria y el dolor histórico están presentes en la historia a través de esas generaciones: A través de los hombres de 1932 se adapta e imagina la obra de Lorca; en 1937 se presenta el encuentro en un hospital militar de dos hombres de bandos enfrentados; y en 2017, es representado por un protagonista que debe lidiar con un hallazgo de su pasado familiar.

¿Quiénes protagonizan “La bola negra”?

La película representa el debut como actor del músico Guitarricadelafuente. Junto a él, el elenco lo conforman Miguel Bernardeau, Carlos González, Milo Quifes y Lola Dueñas, con la participación especial de Penélope Cruz y Glenn Close.

Miguel Bernardeau, conocido por la serie de Netflix “Élite”, es el protagonista. Crédito: Joel C Ryan | AP

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